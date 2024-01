Miért rúgták ki a vezetőedzőt, miközben csapata a liga trónján ült?

A csapatsportok világában mindig az egyik legfőbb tényező, amely megítéli a vezetőedzők alkalmasságát, hogy csapata miként teljesít. Amennyiben jönnek az eredmények, győzelmek, sikerek, akkor senki nem szól egy szót sem, mivel jól végzi dolgát a szakember. Amikor viszont a vártnál gyengébben teljesít a csapat, mindig az edző az első, akit felelősségre vonnak. Ennek tekintetében különösen meglepő volt, hogy szerda hajnalban a liga egyik legjobb győzelmi mutatójával rendelkező Milwaukee Bucks azonnali hatállyal megvált vezetőedzőjétől, Adrian Griffintől.

De ezt a döntést számtalan, a nyilvánosság előtt alig – vagy egyáltalán nem – látható tényező, konfliktus idézte elő.

A 49 éves szakembernek nem volt sokáig maradása a 2021-es bajnokcsapat kispadján. Tavaly nyári – egyébként pályafutása első – vezetőedzői kinevezése óta 43 mérkőzésen irányította Jannisz Antetokounmpóékat, és az alapszakaszban 30 győzelmet ért el, mindössze 13 vereség mellett. De ennyi közel sem volt elég ahhoz, hogy huzamosabb ideig megtartsa munkáját. Elmagyarázzuk, miért.

Griffin regnálása azzal kezdődött, hogy a Milwaukee Bucks vezetősége elhatározta, a lehető leghamarabb bajnoki címet kell nyernie a csapatnak, ennek érdekében pedig mindent elkövetnek. Így nyélbe ütötték a liga utóbbi éveinek egyik legmeghatározóbb üzletét, az NBA-szupersztár Damian Lillardot „kiszabadították” Portlandből, de ezzel együtt súlyos árat fizettek: többek között Jrue Holiday, és Grayson Allen játékjogaitól kénytelenek voltak megválni.

A korábbiakban így ligaelit védekezéséről ismert Bucks két védőspecialista játékosát veszítette el, cserében viszont kapott egy korszakos zsenit Lillard személyében, aki ugyan már 33 éves, de évek óta a földkerekség egyik legjobb kosárlabdázójának számít. Portlandben kizárólag azért nem nyert bajnokságot, mert sosem volt körülötte megfelelő „kiszolgáló személyzet”, egyedül pedig kevésnek bizonyult – mindössze egy alkalommal járt konferenciadöntőben, de akkor a Golden State Warriors kisöpörte a portlandieket.

Na, de majd most, Milwaukee-ban – gondolhatta Lillard –, többek között a szupersztár Jannisz Antetokounmpo társaságában, akivel félelmetes párost alkotva indultak el a bajnoki cím felé vezető úton. Adrian Griffin ugyan korábban még sosem töltött be vezetőedzői feladatot, ebben a szerepkörben zöldfülűnek számított, de a vezetőség benne látta azt a szakembert, akivel rögtön nagyot lehet nyerni. Ez viszont nagyon hamar kiderült, hogy közel sem így van.

Sokak szerint már az hatalmas hiba volt a Bucks elöljáróitól, hogy a tavalyi rájátszás első körös búcsúja után – amikor a Miami Heat nyolcadik kiemeltként búcsúztatta a csapatot – elküldték Mike Budenholzert a kispadról, akivel még 2021-ben bajnoki címet nyert a franchise. Utódjaként Adrian Griffint nevezték ki, aki NBA-pályafutása után többnyire csak másodedzői – ha úgy tetszik háttérmunkákat vállalt –, így különösen meglepő volt, hogy rögtön bedobták a mély vízbe.

Még el sem kezdődött az alapszakasz – mindössze a felkészülés és előszezon-mérkőzések zajlottak –, máris csapaton belüli feszültségről számoltak be jól értesült tengerentúli szakértők, amelynek középpontjában a vezetőedző Griffin, és az egyik másodedző, Tyler Stotts álltak. A hírek szerint utóbbi azt sérelmezte, hogy Griffin rendkívül tiszteletlenül viselkedik vele, egyáltalán nem ad a szavára, és sosem értenek egyet abban, hogy mire van hatásköre a pozíciójában. Stotts, aki 9 évig Lillard edzője volt Portlandben, tavaly októberben csúnyán összeszólalkozott Griffinnel még az alapszakasz kezdete előtt. A konfliktus komoly figyelmet kapott a médiában is, ennek eredményeképpen pedig Stotts távozott a csapattól, így a Bucks szakmai stábja elvesztette legtapasztaltabb asszisztensét.

Hivatalosan azt még a mai napig nem tudni, hogy a szakember kizárólag Griffin személye miatt hagyta volna-e ott Milwaukee-t, de annyi bizonyos, hogy egyáltalán nem működött hatékonyan kapcsolata a vezetőedzővel. A Bucks vezetőségének sürgősen lépnie kellett valamit – tűzoltás jelleggel –, miközben a csapat még mindig kereste indentitását, így a veterán edző, Doc Rivershez fordultak segítségért, akit úgymond Griffin nyakára hoztak tanácsadóként. Rivers NBA-bajnok vezetőedzőnek mondhatja magát, mivel 2008-ban bajnoki gyűrűt nyert Bostonban, de azóta számtalan negatív rekord is nevéhez fűződik – nem kifejezetten az a győztes kaliber.

Ekkor 2023 novemberjében jártunk, a Milwaukee Bucks pedig az első alkalommal megrendezett Szezonközi Torna elődöntőjében lépett pályára Las Vegasban, az Indiana Pacers ellen. Rivers ezekben a napokban került tanácsadóként a franchise-hoz, feladataként pedig azt kapta, hogy lássa el tanácsokkal Griffint és stábját, hogyan, miként kell egy nagy elvárásokkal rendelkező csapatot egészen a bajnoki címig irányítani.

Jannisz Antetokounmpóék az előbb említett Indiana Pacers elleni mérkőzésen végül csalódást keltő, csúfos vereséget szenvedtek, amely azért is volt váratlan, mert úgy tűnt, jó formában van a csapat, és mondhatni futószalagon jöttek a jó eredmények. Ekkor viszont egybehangzó értesülések szerint a játékosok jelentős részében aggályok merültek fel Griffin személyét illetően, hogy tényleg vele nyerhetnek-e bajnoki címet. Az is belső frusztrációt okozott, hogy a 49 éves vezetőedző nem tudta hatékonyan átadni filozófiáját, elképzeléseit játékosainak, ezáltal megkérdőjelezték hitelességét, így a bizalom is jelentősen megromlott.

Fotó: Getty Images

Ezt tovább tetézte az is, hogy a csapat legnagyobb sztárja – aki köré gyakorlatilag az egész franchise épül –, Jannisz Antetokounmpo egyre többször hangot adott elégedetlenségének, amely a mutatott játékukat, illetve a parkett mindkét oldalára vonatkozó taktikájukat illeti. A szezon eleji jelentős személyi változások miatt pedig a csapat munka közben tanult, míg az alapszakasz derekán sem mutatott érdemi fejlődést. A korábbiakban már említett 30 győzelem és 13 vereség ugyan kifejezetten jó teljesítménynek számított, de emögött komoly problémák is rejtőztek, amelyek közül az egyik legjelentősebb a csapat pocsék védekezése.

Még Mike Budenholzer regnálása alatt a Bucks nem kizárólag támadó oldalon számított ligaelit alakulatnak, hanem védekezésben is a legjobbak közé tartozott, így kifejezetten frusztráló volt, hogy az alapszakaszban védelmük gyakorlatilag átjáróházként funkcionált.

Kizárólag azért nyerték meg mérkőzéseik nagyobb részét, mert mindig néhány ponttal többet dobtak, mint kaptak.

Az emberben ennek kapcsán felmerül a kérdés, hogy mégis mit várt a vezetőség, amikor két elit védekező játékosukat – Jrue Holidayt és Grayson Allent – elcserélték arra a Damian Lillardra, aki világ életében még átlagos védőnek sem számított? Cserében persze a liga egyik legjobb pontszerzője. Ennek ismeretében már rögtön nem annyira meglepő, hogy a Bucks védekezése jelentősen visszaesett, olyannyira, hogy január közepén a liga alsó harmadába tartoztak ebben a mutatóban – amelyre legutóbb 2016-ban volt példa.

A borzasztó védekezés ellenére a vezetőség sokáig kitartott Griffin mellett, még annak ellenére is, hogy sokak szerint a kiábrándító – előbb már említett – Indiana Pacers elleni vereséget követően már meg kellett volna köszönni a munkát a szakembernek. Griffin viszont a továbbiakban sem tudta hatékonyan kommunikálni elképzeléseit, így a képességeivel kapcsolatos aggodalmak egyre nagyobb teret nyertek házon belül. Az egyik legmeghatározóbb mélypon január 6-án este jött el, amikor a Bucks csúfos vereséget szenvedett a liga középcsapata, a Houston Rockets ellen.

A mérkőzést követően Jannisz Antetokounmpo hét és fél percen keresztül taglalta a média képviselőinek, hogy mik a problémái a csapat védekezését illetően.

Most már igazán ideje lenne, hogy védekezésben is legyen egy konkrét tervünk. Mi a stratégiánk? Hogy rengeteg zavartalan tripladobást adunk ellenfelünknek? Vagy hagyjuk, hogy könnyedén bejusson a palánk alá? Mégis mit szeretnénk játszani védekezésben?

– tette fel a kérdéseket Antetokounmpo, miután újabb kudarcot vallottak védekező oldalon.

Fotó: Getty Images

A frusztráció pedig tovább folytatódott januárban, mivel néhány nappal később a Cleveland Cavaliers megalázó vereséget mért a Bucksra – ezúttal a görög sztárjátékos nélkül, mivel fájlalta a vállát. A Milwaukee 40 ponttal dobott kevesebbet, mint riválisa, míg legutóbbi kilenc mérkőzéséből ötször vesztesen hagyta el a pályát, amely a liga egyik legjobb csapatának értékrendjében borzasztó teljesítmény.

Griffin a védekezés hatékony összetételén túl Antetokounmpo és Lillard közös játékát sem tudta összehangolni, elveszettnek tűnt a kispadon, amikor megpróbálta megvalósítani a két szupersztárja közötti elképzeléseit. Sőt, még nagyobb bajba került, amikor egyikük kiesett a képletből, így például Antetokounmpo nélkül olyan vereségek csúsztak be, mint a súlyos Cleveland elleni fiaskó. Az már korábban tény volt, hogy a Bucks vezetősége előre kalkulálható kockázatot vállalt Griffin kinevezésével – mivel fejlődésének elkerülhetetlenül szüksége volt időre –, de mindegy egyes kísérlete kudarcba fulladt.

Griffin teljes egészében kidobta az ablakon a még Budenholzer által képviselt védekezési filozófiát, miszerint a palánk körül és alatt legyen rendkívül sűrű a védekezés. Ehelyett megpróbált minél több egy az egy elleni párharcot kialakítani, mindössze azt elfelejtve, hogy erre nem alkalmas a kerete. Ebből lett az, hogy a korábbi ligaelit védekezés néhány hónapon belül az egyik legrosszabb lett a bajnokságban. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy szupersztárjai egyéni mutatói is romlani kezdtek.

Ami Lillardot illeti, a sztárirányító türelmes maradt az edzőkkel és szakmai stábbal szemben, hogy megtalálják megfelelő helyét a parketten, de a vezetőség részéről jelentős nyomás nehezedett Griffinre, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a játékosból, akiért tavaly nyáron komoly áldozatokat vállalt a franchise. Ez többé kevésbe sikerült is, mivel Lillard egyike annak a nyolc játékosnak a ligában, aki legalább 25 pontot, hat gólpasszt és négy lepattanót átlagol a szezonban, de mezőnymutatói – tehát hatékonysága – jelentősen visszaesett.

Lillard már közel sem az a mesterlövész, aki korábban volt.

Fotó: Getty Images Damian Lillard

December 21. óta pontátlaga 23 pont környékére süllyedt mérkőzésenként, míg mezőnyből 40, vonalon túlról pedig 31 százalékos hatékonysággal céloz. Griffin az utóbbi hónapokban képtelen volt megtalálni, illetve átadni játékosai számára azt a taktikát, amellyel két szupersztárja hatékonyan működhet együtt. Antetokounmpo eközben hangzatos kijelentést tett, amelyben arra kérte a csapatot, hogy sokkal jobban, jobb filozófiával védekezzenek, de szavai nem találtak megértő fülekre: közvetlen ezután a Bucks 132 pontot kapott és vereséget szenvedett a liga egyik leggyengébb csapata, a Utah Jazz ellen.

Januárban 100 labdabirtoklásra vetítve 122 pontot kapott a Bucks védelme, amely borzasztóan magas szám, ezzel a mutatóval a liga 30 csapata közül a 28. volt a rangsorban. Ez volt az utolsó csepp a pohárban, január 23-án Adrian Griffint felmentették vezetőedzői pozíciójából, mindösze 43 alapszakasz-mérkőzés után. A 49 éves szakember így a liga történetének negyedik legkevesebb állományban töltött idővel menesztett vezetőedzője lett.

de ki veszi át a helyét?

Igen érdekes döntést hozott a Bucks vezetősége, mivel azt a Doc Riverst kérte fel a munkára, aki már tanácsadóként a franchise közelében dolgozott az elmúlt hetekben. A 62 éves szakember annak ellenére, hogy NBA-bajnoknak mondhatja magát, közel sem a legsikeresebb edzők egyike, nevéhez fűződik a legtöbb előnyből elbukott rájátszás-párharc, valamint nincs olyan edző, aki Riversnél többször herdált volna el 3–2-es előnyt a playoffban.

Annyi viszont bizonyos, hogy a játékosok mindig szerettek vele dolgozni, az edzői kérdésekben vétó joggal rendelkező Jannisz Antetokounmpónak sem volt ellenére érkezése, míg szakmai körökben is sokra tartják a szakembert. De az már más kérdés, hogy tényleg ő lesz-e az az edző, akivel azonnal bajnoki címet nyerhet a Bucks.

Fotó: Getty Images Doc Rivers

A franchise GM-je, John Horst hamar tisztázta, nem a játékosok kérése volt, hogy válljanak meg Griffintől, hanem a vezetőség látta úgy, hogy kudarcba fulladt a projekt, és sürgős változásokra van szükség ahhoz, hogy a rájátszásban is maradandót alkosson a csapat. Mert kimagasló alapszakaszbeli teljesítményekkel már réges régen tele a padlás Milwaukee-ban.

(Borítókép: Getty Images)