Jobban megrázta San Franciscót, mint az 1906-os földrengés

Két hete még temették a Golden State Warriorst, az NBA mindmáig legutolsó dinasztiáját, a kilenc év leforgása alatt négy bajnoki címet szerző csapatot. Kilátástalan távolságban kullogott nemcsak a playofftól, hanem a vigaszágat jelentő playintől is, de akkor valami rejtélyes módon a helyére került, elkezdett nyerni a gárda, és miután vasárnap hajnalban Stephen Curry valószínűtlen hármasával 113–112-re legyőzte a Phoenix Sunst, máris ott van a dolgok sűrűjében 25/25-ös mérlegével.

Január 28-án az évtized mérkőzésén kétszeri hosszabbításban 145–144-re kikaptak a Los Angeles Lakerstől úgy, hogy már meg volt nyerve a meccs, de az utolsó pillanatban befújtak egy faultot LeBron James javára, és a 40. évét taposó veterán értékesítette mindkét büntetőt, ezzel nyert 145–144-re a Lakers. A Warriors mérlege 19/24-re romlott, beláthatatlan távolságra került nemcsak a rájátszás, de még a vigaszág, a playin is. Stephen Curry, aki 46 pontot termelt a meccsen, annyira kiborult, hogy letépte magáról a mezét:

Érdekes módon azonban a szívszaggató vereség helyre rakta a Warriorst. Azóta hét meccsből hatot megnyert a csapat, azt az egy vereséget is balszerencsés módon hosszabbításban szenvedte el az Atlanta Hawkstól, és miután vasárnap hajnalban bravúros, 113–112-es győzelmet aratott az egyik nyugati élcsapat, a Phonix Suns ellen, máris ott van a playinben 25/25-ös mérleggel. December 25., karácsony napja óta először érte el a Warriors az 50 százalékos mutatót.

Azért ez a Suns elleni siker megér egy misét, de lehet, hogy kettőt is.

Több tekintetben is pikáns meccs volt. Először is újra ellátogatott San Franciscóba Kevin Durant, akivel két bajnoki címet nyert a Golden State 2017-ben és 2018-ban. Durant vendégjátéka mindig csemege, hiába 35 éves már, még mindig a világ egyik legjobb játékosa. Most azonban Jonathan Kuminga, Andrew Wiggins és Klay Thompson felváltva őrizte, és bár 24 pontot, 10 lepattanót, valamint 7 gólpasszt hozott össze, a mezőnyből csak 10/25 volt a mérlege.

Aztán először találkozott a parketten Draymond Green és Jusuf Nurkic, a Suns bosnyák centere, akit Green december 12-én pofon vágott. A fülesnek határozatlan idejű eltiltás lett a következménye, a Warriors heves vérű játékosa 16 meccsről hiányzott, de mióta visszatért, gyanúsan fegyelmezett, és bár a meccsen végig járt a szája, és nagyot küzdött Nurkiccsal, tettlegességre ezúttal nem került sort. Ugyan kapott egy technikait, az elsőt visszatérése óta, de azt azért, mert szájalt a bíróval.

Green egyébként nagyszerűen játszott, tőle szokatlanul 15 pontot szerzett a 9 assziszt és a 7 lepattanó mellé, a győzelem egyik legfőbb kovácsa volt. Itt van például ez a látványos alley-oop passz Kumingának:

Az igazi hős azonban most is Steph Curry volt. A Warriors varázslója kilenc triplát vert be a Suns kosarába, az utolsót 0,7 másodperccel a vége előtt az ellenfél 112–110-es vezetésénél.

3,3 másodperc volt hátra, Steve Kerr, a házigazda edzője időt kért, majd oldalról hozták játékba a labdát. Brandin Podziemski átadása nem a legjobbra sikerült, Bradley Beal majdnem elcsípte a labdát, amely valahogy eljutott Curryhöz, de a játékos majdnem a felezővonalnál állt, ráadásul háttal a kosárnak.

Na és?! Currynek ez nem probléma, megfordult, majd a felé repülő Devin Booker keze fölött eleresztett nyolc méterről egy dobást.

A Chase Centerben megfagyott a levegő, egy másodpercre megállni látszott az idő.

Aztán amikor a labda csont nélkül a gyűrűben kötött ki, a 18 064 néző kevés híján lebontotta a csarnokot.

A szeizmográfok jobban kilengtek, mint az 1906-os nagy földrengésnél, amely a földdel tette egyenlővé a várost.

113–112!

De még nem volt vége, hátra volt 0,7 másodperc. Időkérés után oldalról hozta játékba a labdát a Suns, de Green elütötte azt Booker elől. A bíró azonban hosszas tanakodás után faultot ítélt, de mivel a vendégek még nem voltak a bónuszban, nem járt két dobás. Újabb bedobás, ezúttal Durant felé, de Green megakadályozta, hogy dobáshoz jusson, lejárt az idő, 113–112-re megnyerte a meccset a Warriors.

Curry 30 pontja mellé Kuminga 21-et, Green 15-öt, Wiggins 12-t, a sérüléséből visszatérő Gary Payton II 11-et, Podziemski 10-et rakott. Paytonnak mind az öt dobása bement, 14 percnyi játékkal még 4 lepattanót, 2 asszisztot, 1-1 labdalopást és blokkot is termelt. A Sunsból Booker 32, Durant 24, Beal 15 pontot dobott.

Volt mit ünnepelni a hazaiaknak:

Másfél hónap után újra 50 százalékon áll a csapat, és így néz ki a nyugati csoport tabellájának kritikus része: 7. New Orleans 31/22; 8. Dallas 31/23; 9. LA Lakers 28/26; 110. Golden State 25/25.

Ha most fejeződne be az alapszakasz, ez a négy csapat csatázna egymással a playinben.

