Varázsolt egyet, majd sok szurkoló szívét megfájdította Amerika egyik legnagyobb sztárja

Az NBA történetének pontkirálya, LeBron James ismét remekelt, ugyanis idénybeli legjobbjaként 40 ponttal – közte kilenc hárompontossal – segítette fontos győzelemhez a rájátszáshelyért küzdő Los Angeles Lakerst a Brooklyn Nets vendégeként.

LeBron James appreciation post:



9 3s in a game in Year 21 😮‍💨



(🎥 @Digits3App )pic.twitter.com/PxJTDQ5ZlO — NBACentral (@TheDunkCentral) April 1, 2024

Minden idők egyik legjobb kosárlabdázója ezzel a teljesítménnyel az egyik legnagyobb legendát, Michael Jordant idézte, aki sokáig az NBA történetének egyetlen olyan játékosa volt, aki 39 éves kora után többször is 40 vagy annál több pontot szerzett egy mérkőzésen. A 39 éves Jamesnek ez most már kétszer sikerült; Jordan, aki 40 éves koráig játszott, háromszor mutatta be ezt a bravúrt, írja az ESPN.

A káprázatosan kosarazó Jamestől most megint megkérdezték, meddig tervez még játszani.

„Nem túl sokáig. Nyilvánvalóan túl vagyok már a csúcson, szóval nem fogok még 21 évig játszani, az biztos. Nem tudom, hogy pontosan mikor jelentem be a visszavonulásomat, de már nincs sok időm hátra” – jött a válasz.

James ebben a szezonban 25,4 pontot, 7,4 lepattanót és 8 asszisztot átlagol meccsenként a Lakersben.

Februárban felröppentek olyan pletykák, hogy LeBron a mostani szezon után távozhat Los Angelesből. Ennek oka, hogy szeretne egy csapatban játszani a fiával, Bronnyval, ám a jelek szerint a Lakers nem szeretné kiválasztani a fiatalembert az amatőr játékosbörzén (draft), mert most nem fér bele a vezetőségnek semmiféle újjáépítés.

Marc Stein szakíró szerint LeBron James hajlandó sokat engedni a fizetési igényéből, ha ígéretet kap arra, hogy a következő csapatában Bronny James is helyet kap a játékoskeretben.