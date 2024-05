Zsebtolvaj segítette győzelemhez a kosarasokat

Nem sokat számít a hazai pálya az NBA nyugati főcsoportja Dallas Mavericks–Los Angeles Clippers-párharcában, eddig az öt mérkőzésből hármat az idegenben játszó csapat nyert meg. Mint például a legutóbbit a Crypto.com Arenában is, ahol a texasiak legázolták a sztárokkal teletűzdelt, de ezúttal a sérült Kawhi Leodaret nélkülöző kaliforniaiakat. Többek között az ilyen szemtelen labdalopásoknak köszönhetően, mint amit Kyrie Irving mutatott be:

ALL 👏 OF 👏 THIS pic.twitter.com/XLaX7wt5vk — Dallas Mavericks (@dallasmavs) May 2, 2024

Az NBA-ben az ilyen labdaszerzések mestereire mondják azt, hogy zsebtolvaj, angolul pickpocket. Nem rossz...

Mellesleg Irvingnek megy a no look pass, azaz a balra nézek, jobbra passzolok jellegű látványos megoldás is, amelyet zsákolással fejez be Derrick Jones Jr.

Irving a bemelegítésnél kisfiától kapott forintos labdát:

Távolról is jól ment neki, persze ha az ember Luka Doncictól kapja a gólpasszt...

Akkora volt a Mavericks fölénye, hogy amikor már csak 5:39 perc volt hátra a meccsből, és két jó büntetővel 104–74-re hízott a vendégek előnye, Jason Kidd, a Dallas edzője le is ültette legjobbját, Doncicot (35 pont, 7 lepattanó, 10 gólpassz), hadd pihenjen rá a hatodik meccsre, amit már az American Airlines Centerben rendeznek.

Az előző meccs után, amit otthon elvesztett a Dallas, a lábát fájlaló szlovén fenomén úgy nyilatkozott, hogy cserben hagyta csapatát, és ígérte, hogy kiköszörüli a csorbát. Ígéretét betartotta.

Előzőleg odaát, a keleti parton az alapszakasz győztese, a Boston Celtics kivégezte a Miami Heatet, és már benn van a második körben.

NBA, rájátszás, 1. kör

Keleti főcsoport

Boston Celtics–Miami Heat 118–84. Legjobb dobók: D. White és J. Brown 25-25, Hauser 17, Tatum 26 (12 lepattanó), Jrue Holiday 10, illetve Adebayo 25, Herro 15, Martin és Bryant 10-10.

A párharcot 4–1-re megnyerte a Celtics.

Nyugati főcsoport

Dallas Mavericks–Los Angeles Clippers 123–93 . Ld.: Doncic 35 (7 lepattanó, 10 gólpassz), Kleber 15, Irving és Hardy 14-14, Jones és Lively 12-12, ill. George és Zubac 15-15, Mann és Hyland 11-11.

Összesítésben 3–2-re vezet a Mavericks.

(Borítókép: Kyrie Irving az LA Clippers ellen a Crypto.com Arénában 2024. május 1-jén Los Angelesben, Kaliforniában. Fotó: Ronald Martinez / Getty Images)