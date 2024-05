Magaslati oroszlánbarlangjában trancsírozták szét a bajnokot

Vége a Denver Nuggets dinasztiájának, mielőtt még igazán elkezdődött volna? Egy biztos: az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) rájátszásában, a nyugati főcsoport elődöntőjében a Minnesota Timberwolves mindkét idegenbeli meccsét megnyerte, ráadásul meggyőző módon, és 2–0-s vezetéssel tér haza otthonába. A hétfői összecsapáson már 32 ponttal is vezettek a Farkasok...

Az NBA rájátszásában keleten is megkezdődött a második kör, és a New York Knicks, ha nehezen is, de megőrizte a hazai pálya előnyét, miután négy ponttal legyűrte az Indiana Pacerst a Madison Square Gardenben.

Jalen Brunson 42 pontot dobott, ezzel a Knicks hátvédje lett a negyedik játékos az NBA történetében, aki a playoffban négy egymást követő meccsen elérte a negyven pontot. A másik három Jerry West (neki hatos szériája volt), Bernard King és Michael Jordan volt. King maga is a Knicksben játszott, Jordan pedig az 1993-as döntőben vitte véghez ezt a bravúrt.

Az egykori Villanova-diákok, Brunson, Josh Hart és Donte DiVincenzo, megint parádéztak, hárman együtt 92 pontot szereztek a 121-ből. Közülük Hart a Vasember, mert a legutóbbi öt meccsén 48, 46, 53, 46 és 43 percet töltött a pályán, azaz összesen 9 percet pihent!

A Minnesota Timberwolves már szombaton letette a névjegyét Denverben, amikor az egy mérföld magasban fekvő pályán 106–99-re legyőzte a bajnok Nuggets együttesét az NBA-playoff nyugati főcsoport-elődöntőjének első meccsén. Arra a villámháborús hengerre azonban senki sem számított, ami kedd hajnalban történt a Ball Arenában.

A vendég minnesotaiak egyszerűen a parkettba döngölték a coloradóiakat, a 16. percben már 42–22-re vezettek. Tökéletes kosárlabdát mutattak be gyilkos védekezéssel, ennek eredményeként a 21. percben, Anthony Edwards zsákolása után 54–20 volt a javukra. Sőt, 12,1 másodperccel a félidő vége előtt 28 ponttal (61–33) vezetett a Minnesota, végül Nikola Jokics két büntetőjével alakult ki a 61–35-ös eredmény 24 percnyi játékot követően.

Nagyszünet után sem változott a játék képe, Karl-Anthony Towns és Edwards szórta a kosarakat, a vendégeket az sem zavarta, hogy a védelmük szíve-lelke, a francia behemót, a 216 centis Rudy Gobert kisgyereke születése miatt hiányzott. 73–41-nél, Nickeil Alexander-Walker triplájánál már meglett a közte harminc is, eldőlt a meccs, feladta a bajnok. A sportág semleges szerelmeseinek pedig kifejezetten szomorú látványt nyújtott Jokicsék szenvedése és vesszőfutása.

A cserejátékos Naz Reid úgy termelte a hármasokat, mintha azok ziccerek lennének, első öt próbálkozásából négy bement.

A negyedik negyedben 84–65-re még sikerült felzárkózni, de akkor megint jött egy tőrdöfésszerű tripla Alexander-Walkertől, ami végképp elvette a hazaiak kedvét. A Nuggets egyetlen reménysugara az egykori szolnoki bedobó, Justin Holiday néhány ügyes hárompontosa volt...

Három és fél perccel a befejezés előtt Michael Malone, a Nuggets edzője végképp feladta a reménytelen küzdelmet, ez a hajó elúszott... Lehozta a sztárjait, Jokicsot, a botrányosan játszó Jamal Murray-t és a többieket. Végül 106–80-ra győzött a vendég, szegény Jokicsnak a legutóbbi három meccsén összesen 18 eladott labdája volt.

A Timberwolves eddig mind a hat meccsét megnyerte az idei playoffban.

NBA, rájátszás, 2. kör

Keleti főcsoport

New York Knicks– Indiana Pacers 121–117

Legjobb dobók: Brunson 43 (14/14 büntetőből), DiVincenzo 25, Hart 24 (13 lepattanó, 8 assziszt), Anunoby és Hartenstein 13–13, illetve Turner 23, Siakam 19, McConnell 18, Nesmith és Toppin 12–12, Nembhard 11.

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–0, a Knicks javára.

Nyugati főcsoport