Meghalt Bill Walton, az NBA legendás centere. A Portland Trail Blazers, a San Diego Clippers és a Boston Celtics egykori kosarasa 71 éves korában rákban halt meg hétfőn.

Bill Walton valóban egyedülálló volt

– mondta Adam Silver, az NBA első számú vezetője.

„A Hírességek Csarnokának tagja, aki új értelmet adott a centerposztnak. Egyedülálló, sokoldalú képességeivel dominált az UCLA-ban, és az NBA-ben is. Két bajnoki címet szerzett, a döntő legértékesebb játékosának is megválasztották, valamint az NBA 50. és 75. évfordulós csapatába is beválasztották” – tette hozzá Adam Silver.

A liga első embere arról is beszélt, hogy Bill Walton a játék iránti lelkesedését és szeretetét pályafutása befejeztével a közvetítéseknél kamatoztatta, meglátásaival, színes közvetítéseivel több generációt is szórakoztatott.

„Leginkább az életkedvére emlékszem majd. Mindig is irigyeltem a határtalan energiáját, és csodáltam, ahogy a többi emberhez állt” – mondta Adam Silver.

Kétszer volt bajnok az NBA-ben Bill Walton

A 211 centiméteres Bill Walton az 1974-es drafton kelt el, még pedig első választottként. A Portland Trail Blazersnek sikerült megszereznie, amely franchise-t 1979-ig erősítette. Két évvel korábban, 1977-ben bajnoki címet szerzett a csapattal, sőt az döntő MVP-jének, vagyis a legértékesebb játékosnak választották meg, míg egy évvel később az NBA alapszakaszának legjobbja lett.

A San Diego Clipperst (amelyből aztán Los Angeles Clippers lett 1984-ben) 1979 és 1985 között erősítette, majd – a Los Angeles Lakers mellett – az évtized legerősebb csapatához, a Boston Celticshez került, amellyel 1986-ban újabb bajnoki címet szerzett, olyan csapattársakkal, mint Larry Bird, Robert Parish vagy Kevin McHale. Ezt követően sérülésekkel bajlódott, és bár 1990 februárjában megpróbált visszatérni, utolsó mérkőzését az 1986–1987-es idény rájátszásában játszotta.

