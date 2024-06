Nincs bennem félelem, ez csak kosárlabda. A szurkolók úgyis azt fogják mondani, amit akarnak, engem nem érdekel, én csak arra fogok koncentrálni, hogy győztesen hagyjam el a pályát

– mondta a péntek hajnali első mérkőzés előtt Kyrie Irving, a Dallas Mavericks irányítója, aki korábban két éven keresztül volt a Boston játékosa, és minden adandó alkalommal, amikor visszatér a TD Gardenbe, rendre kifütyülik a szurkolók. A 32 éves irányító, oldalán Luka Donciccsal, kulcsszerepet játszhat abban, hogy a texasi franchise elhódítsa története második bajnoki címét – az elsőt még 2011-ben nyerte a legendás Dirk Nowitzki vezérletével. Ehhez viszont a Jayson Tatum, Jaylen Brown fémjelezte bostoniaknak is lesz néhány szavuk. Már csak azért is, mert a Celtics 2008 óta nem nyerte meg a Larry O'Brien-trófeát, újabb sikerével pedig a liga legtöbbször nyertes bajnokcsapata lenne – 18 címmel.

Rendkívül fontos lesz az első két mérkőzés

A Boston Celtics utoljára két évvel ezelőtt járt karnyújtásnyira a bajnoki elsőségtől, de akkor a Golden State Warriors elhappolta előle a trófeát. Akkor nem volt egyértelmű favorit a Celtics, most viszont más a helyzet, az esélyesség terhe a bostoniakon van, úgymond, kötelező lenne számukra megnyerni a sorozatot, egyúttal a bajnoki címet. A Boston az alapszakasz magasan legjobb mérlegével rendelkező csapata volt, 82 mérkőzésből 64-et megnyert Joe Mazzulla brigádja, domináns teljesítményét pedig a rájátszásban is folytatta: úgy jutott el a döntőig, hogy mindössze két mérkőzést bukott. A keleti döntőben pedig kisöpörte az Indiana Pacerst.

Érdekesség, hogy az NBA mögöttünk hagyott alapszakaszában a mérkőzések mindössze 52 százalékát nyerték meg a hazai csapatok, ez az adat még sosem volt ennyire alacsony, amelyből látszik: már korántsem számít akkora előnynek a hazai pálya. A Bostonnak viszont kulcsfontosságú lesz a végső sikerhez vezető úton, hogy az első két hazai mérkőzést mindenképpen megnyerje, és 2–0-s előnnyel utazzon a sorozat harmadik találkozójára, Dallasba. Amennyiben a Mavericks az első két parti egyikét elhappolná a Celtics elől, már közel sem számítana akkora esélyesnek Jayson Tatum és brigádja.

Fotó: Getty Images

A Luka Doncic és Kyrie Irving fémjelezte dallasiak sokkal kacifántosabb úton jutottak el a döntőig – ahol legutóbbi bajnoki címük, 2011 óta nem jártak –, mivel már az alapszakaszban sem volt annyira kiegyensúlyozott a teljesítményük, mint döntőbeli riválisuknak. A Dallas a nyugati konferencia ötödik helyén végzett, így rögtön pályahátrányból kezdte a rájátszást, és nem volt olyan párharc, amelyen Doncicék hazai publikum előtt kezdhettek volna. Ez pedig hatalmas fegyverténynek számít. A Mavericks rettegett duója, Doncic és Irving kifejezetten szeret ellenséges légkörben játszani, így az sem jelenthet számukra problémát, hogy a finálé első két mérkőzését Bostonban rendezik.

Joe Mazzulla elmondta, mi dönthet a bajnoki címről

A nagydöntő első mérkőzését megelőző napokban a bostoniak 35 éves vezetőedzője elmondta, az egész párharc azon fog múlni, mennyire tudják megállítani a Mavericks két sztárját, Kyrie Irvinget és Luka Doncicot. A 32 éves Irving minden hájjal megkent, rutinos irányító, aki első szezonját teljesíti a franchise-nál, de rögtön otthonra talált Dallasban. Doncicot pedig szintén nem kell senkinek bemutatni, a szlovén klasszis hatodik szezonjában érhet csúcsra az NBA-ben azok után, hogy szinte minden komolyabb egyéni díjat már bezsebelt – a bajnoki gyűrű viszont még hiányzik gyűjteményéből.

Fotó: Getty Images Luka Doncic és Kyrie Irving

Doncicékat se a Los Angeles Clippers, se a nyugati első Oklahoma City Thunder, és még a védőspecialista Rudy Goberttel felálló Minnesota Timberwolves sem tudta megállítani, így komoly próbatétel előtt áll a Boston védekezése. A Celtics szempontjából a legfontosabb az lesz, hogy lelassítsák Doncicékat, kivegyék kezeikből a labdát, mert a két sztáron kívül nincs olyan harmadik vagy akár negyedik opció csapaton belül, aki hasonló színvonalat képviselne. A Dallas komoly hangsúlyt fektet a saroktripláira, ebben Derrick Jones Jr.és PJ Washington a két specialista, akik komoly terhet vehetnek le Doncicék válláról a pontszerzésben, amennyiben kevesebb terület jut két sztárjuknak.

Luka Doncic és Kyrie Irving tudja, hogyan kell nyerni

Jelentős különbség a két csapat között, hogy a Dallas húzóemberei, Doncic és Irving pontosan tudják, hogyan kell nyerni, miközben a Boston keretében Jrue Holiday az egyetlen NBA-bajnok – ő még 2021-ben ért a csúcsra a Milwaukee Bucks tagjaként. Luka Doncic úgy érkezett Dallasba hat évvel ezelőtt, hogy a szlovén válogatottal Európa-bajnoki aranyérme mellett a Real Madriddal három spanyol bajnoki címet, két kupaaranyat, sőt még Euroligát is nyert – amely a legrangosabb trófea az európai kosárlabdázásban. Kyrie Irving pedig 2016-ban nyert bajnoki címet a Cleveland Cavalierrszel, örökké emlékezetes módon, 3–1-es hátrányból fordítva az alapszakaszt 73–9-es mutatóval megnyerő Golden State Warriors ellen.

A Boston legnagyobb sztárja, Jayson Tatum ugyan járt már közel a bajnoki gyűrűhöz, megszereznie azt viszont még nem sikerült, így a Celtics klasszisa magasabb polcra helyezheti magát, amennyiben most célba ér. A szakértők véleményére különösen adó Tatum generációja egyik legnagyobb tehetsége, de amikor különösen nagy tét forgott kockán, nem tudott döntő tényező lenni. Aggodalomra adhat okot, hogy a hárompontosokra kifejezetten nagy hangsúlyt fektető Celtics támadójátéka hogyan fog működni Tatummal, aki ugyan 26 pont felett átlagol, de triplahatékonysága már 30 százalék alá süllyedt. Így Tatum teljesítménye döntő faktor lehet a finálé végkifejletében. Mert ha Tatumnak megy, akkor általában a Celticsnek is megy a szekere, fordított esetben viszont akadhatnak problémák.

Fotó: Getty Images Jayson Tatum

A 26 éves klasszis cinkostársa, tehát a másik sztár a csapatban Jaylen Brown, aki 25 pontot és hat lepattanót átlagolt a rájátszásban, míg a kezdő ötös tagjai az előbb már említett védőspecialista Jrue Holiday, Derrick White és a sérüléséből visszatérő Kirstaps Porzingis lesznek. Apropó Porizngis, a lett center április vége óta makacs sérüléssel küzdött, de minden bizonnyal már a döntő első mérkőzésén játékra jelentkezik, amely hatalmas segítség a Bostonnak. Porzingis azon felül, hogy az NBA egyik legmagasabb játékosa, remek keze van, távolról életveszélyes, valamint a dobásblokkolásban is jeleskedik, így visszatérése nem is jöhetett volna jobbkor Joe Mazzulla csapatának.

Már csak azért sem, mert a Boston kezdő ötösén kívül olyan sok másik fegyvere nincs Mazzullának, egyedül Payton Pritchard kapott értékelhető perceket a rájátszásban, többnyire Tatum és Brown csapágyasra volt hajtva a döntőig vezető úton. Az a forgatókönyv könnyen elképzelhető, hogy Tatumék játékpercei ezúttal is hasonlóan alakulnak, mintsem az, hogy a padról egy váratlan játékos jelenti a különbséget. Mert a Celtics padja finoman szólva sem vaskos.

Két mágus a kispadon – valamelyikük történelmet fog írni

A játékoson kívül a két vezetőedző, Jason Kidd és Joe Mazzulla is komoly csatát vívhat a kispadon. A Boston mestere, Mazzulla az NBA történetének egyik legfiatalabb vezetőedzője lehet a maga 35 évével, aki bajnoki címet nyer csapatával. Sőt, Bill Russell mellett a legfiatalabb, aki döntőbe jutott edzőként. Kidd ennél jóval rutinosabb: játékosként a Dallas tagjaként bajnoki címet nyert 2011-ben, és ha most vezetőedzőként is a csúcsra ér, akkor különleges társasághoz csatlakozhat. A liga történetében korábban Bill Russell, Tom Heinsoh, KC Jones, Pat Riley és Billy Cunningham nyert bajnoki gyűrűt játékosként és vezetőedzőként is ugyanazzal a csapattal. Hozzájuk csatlakozhatna most az 51 éves Kidd.

Fotó: Getty Images Jason Kidd

Ami a taktikai húzásokat illeti, nagyjából körvonalazódik a helyzet. A Dallas abban bízhat leginkább, hogy Porzingis sérülése miatt nem lesz kifejezetten agresszív, valamint dobóformája sem lesz még a helyén, így védekezésben kifejezetten támadható lesz. Irving és Doncic ezt a taktikai elemet, miszerint az ellenfél hórihorgas centerét támadják, jól alkalmazta a Minnesota elleni konferenciadöntőben Rudy Gobert esetében, így valami ehhez hasonló lehet az alaptaktika. A másik oldalon kulcsfontosságú lesz, hogy a Boston mennyi tiszta tripladobáshoz fog jutni, mivel a Celtics támadójátékának alapeleme a távoli dobáskiválasztás, támadásainak közel fele végződött triplakísérlettel a szezon korábbi szakaszában. Amennyiben a Dallas le tudja csökkenteni a Celtics minőségi triplakísérleteit, valamint kimozgatja komfortzónájából akár Porzingist, akár a Boston meghatározó játékosait, úgy kifejezetten izgalmas finálét láthatunk a következő napokban.

A végén viszont még mindig az a sokkal valószínűbb, hogy a Boston megnyeri története 18. bajnoki címét, és leelőzve a Los Angeles Lakerst, egyedüliként a liga legsikeresebb csapatává lép elő. A Boston Celtics–Dallas Mavericks NBA-döntő első mérkőzését csütörtökről péntekre virradóra rendezik, a párharc pedig az egyik fél negyedik győzelméig tart. Az összes mérkőzést a Sport Televízió élőben közvetíti.

NBA FINALS, MENETREND

1. mérkőzés: Június 7., 2.30: Boston Celtics–Dallas Mavericks

2. mérkőzés: Június 10., 2.00: Boston Celtics–Dallas Mavericks

3. mérkőzés: J únius 13., 2.30: Dallas Mavericks–Boston Celtics

4. mérkőzés: Június 15., 2.30: Dallas Mavericks–Boston Celtics

5. mérkőzés (ha szükséges): Június 18., 2.30: Boston Celtics–Dallas Mavericks

6. mérkőzés (ha szükséges): Június 21., 2.30: Dallas Mavericks–Boston Celtics

7. mérkőzés (ha szükséges): Június 24., 2.00: Boston Celtics–Dallas Mavericks

(Borítókép: Getty Images)