Nem folytatják a döntőt, Hanga Ádámék a pályán kívül lettek bajnokok

A finálé második mérkőzése a harmadik negyedben félbeszakadt, mivel – az M1 aktuális csatorna helyszíni információi szerint – a Partizan szurkolói sértegették a Crvena zvezda elnökét és családját, majd Aleksandar Vucic köztársasági elnököt is. A játékvezetők előbb elrendelték a csarnok kiürítését – az volt a terv, hogy folytatják a meccset, miután a szurkolók elhagyják a csarnokot –, de csaknem egyórás huzavona után úgy döntöttek, hogy péntek estére halasztják a befejezést. A liga igazgatója azonban még akkor éjszaka kijelentette, hogy 20–0-s megállapított eredménnyel a Crvena zvezda nyerte a mérkőzést.

A liga csütörtök éjjel közölte, hogy a döntőt 2–0-ra Hangáék nyerték, a kupát már át is adták az együttesnek, amely sorozatban kilencedszer, összességében 24. alkalommal lett szerb bajnok.

Hanga Ádám, aki sérülése és műtéte után lábadozik, az M1-nek szerdán úgy nyilatkozott, még semmi újat nem tud mondani a helyzetéről:

Opciós szerződésem van, opciója van a csapatnak meg nekem is. A csapat is és én is megvárjuk, hogy lezáródik a szezon, utána le fogunk ülni, és tárgyalunk. Meglátjuk. Olyan megoldást fogunk találni, remélem, amely mindenkinek a legmegfelelőbb