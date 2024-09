Shaquille O’Neal legújabb őrülete: vett egy tankot, azzal közlekedik

Shaquille O’Neal már régen visszavonult az aktív kosárlabdázástól, manapság az NBA szakkommentátora, de 52 évesen is képes a hírek első vonalába kerülni. Most például azzal, hogy 100 000 dollárért megvette a Tesla legújabb, tankszerű, kifejezetten az ő gigantikus méreteire szabott elektromos pick-up járművét. De nem is egyet, hanem mindjárt kettőt.