Visszavonult a Jordan utódjának várt kosaras, akit a sérülések tettek tönkre

Rose a 2008-as játékosbörze első választottjaként kezdte meg pályafutását a Chicago Bullsnál. Óriási reményeket fűztek hozzá, a korábbi klubikon Michael Jordan második eljövetelét látták benne, és a rajt remek is volt: már az első évében kiváló teljesítményt nyújtott, 16,8 pontot és 6,3 gólpasszt átlagolt, ami elég volt ahhoz, hogy megnyerje a legjobb elsőéves játékosnak járó (Rookie of the Year) díjat.

Folyamatos fejlődésének köszönhetően a harmadik évében (2010–11) a Keleti főcsoport döntőjébe vezette a Chicagót, ahol végül csak a Lebron James, Dwayne Wade és Chris Bosh trió vezette Miami Heat állította meg őket.

Ugyanebben a szezonban ráadásul minden idők legfiatalabb játékosaként elnyerte a szezon legértékesebb játékosának járó MVP-díjat. A 22 évesen beállított rekordját máig senkinek nem sikerült megdöntenie.

A következő idényben már több kisebb sérüléssel is küzdött, ám a legnagyobb a rájátszás első körében történt, amikor a Philadelphia 76ers elleni elsőkörös mérkőzésen egy rossz mozdulat után keresztszalag-szakadást szenvedett, amivel nemcsak az akkor zajló, de a következő szezont is ki kellett hagynia.

A visszatérése után azonban már sosem tudott a régi lenni, és a következő tíz évet különböző csapatok közötti váltással töltötte. A legutóbbi, 2023–2024-es szezonban már csak epizódszerep jutott neki a Memphis Grizzlies csapatában, karrierje utolsó évében a 35 éves játékosnak 8 pont és 3,3 gólpassz volt meccsenkénti átlaga.

Bár az Egyesült Államok színeiben nem volt lehetősége olimpián részt venni, de 2010-ben és 2014-ben is tagja volt a világbajnoki címet nyerő keretnek.

(Ajánlókép: Justin Ford, Getty Images)