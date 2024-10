Kezdődik a kilenc hónapon át tartó show-műsor a világ legjobbjaival, főszerepben a legenda és fia

127 nappal ezelőtt, június 17-én a Boston Celtics megnyerte története 18. bajnoki címét, Jayson Tatumék a Dallas Maverickset győzték le a nagydöntő ötödik meccsén, sikerükhöz pedig az egész széria – mi több, szezon – alatt igazából kétség sem fért. A bostoniak az NBA utóbbi éveinek legegyértelműbb győzelmét aratták, és úgy fordulnak az előttünk álló, magyar idő szerint szerda hajnalban rajtoló szezonra, hogy szintén hatalmas favoritjai a bajnoki trófeának.

A Celtics kerete egy az egyben változatlan az előző évadhoz képest, együtt maradtak a legnagyobb sztárok, így a Jayson Tatum, Jaylen Brown, Jrue Holiday, Kristaps Porzingis fémjelezte csapat magabiztosan ugorhat neki a következő küldetésnek – hogy tovább növelje a franchise bajnoki címeinek számát. Joe Mazzulla csapatának a klasszis kezdő ötösön túl a kispadja is irigylésre méltóan mély – például Lonnie Walker IV-nek hely sem jutott a keretben –, lesz bőven opciója válogatni a szakembernek.

Egypontos kérdés

A végső győztest illetően egyetlen kérdés maradt tehát, a Boston Celtics vagy bárki más? De ha bárki más, akkor mely csapatok lehetnek partiban? Amennyiben a Celtics konferenciáját, a keleti együtteseket vizsgáljuk, az egyik méltó – egyben reális – kihívója a New York Knicks lehet a bostoniaknak, főleg annak tudatában, hogy jelentősen megerősödött kerete.

A holtszezonban New Yorkba költözött Minnesotából a dominikai óriás, Karl-Anthony Towns, aki komoly erősítést jelent Tom Thibodeau csapatának. A 213 centiméter magas, vajkezű erőcsatár 2015 óta játszott Minnesotában, a draft első választottjaként kezdte NBA-karrierjét, és a liga egyik legjobbjaként érkezett a Knickshez.

A liga egyes szakértői már odáig mennek, hogy bizony a New York-iak kezdő ötöse a legjobb a ligában, a Jalen Brunson – Mikail Bridges – Josh Hart – OG Anunoby – Karl-Anthony Towns-névsor tényleg veretes, kérdés, a sérülések mennyire kerülik el őket. Azt már most tudni lehet, hogy a Celtics elleni nyitómeccsen nem léphet pályára a cseresor két meghatározó játékosa, Mitchell Robinson és Precious Achiuwa – utóbbi az előszezon alatt szedett össze kisebb sérülést combhajlítóizmában –, így a rajtnál center poszton Towns mellett csak Jericho Sims lesz bevethető.

Fotó: Getty Images Karl-Anthony Towns

Persze ott van még nyugaton a Milwaukee Bucks és a Philadelphia 76ers is – mint potenciális kihívók a Boston számára –, előbbi keretében a kétszeres alapszakasz MVP Jannisz Antetokounmpo, utóbbiban pedig Joel Embiid és a friss szerzemény, veterán Paul George, aki a Los Angeles Clipperstől érkezett.

A Philadelphia kifejezetten izgalmas csapat lehet a szezonban, mivel Embiid térdsérülése rehabilitációját töltötte az előszezonban, feltöltődve, tettre készen ugrik neki az alapszakasznak, mellette Paul George személyében egy szupersztárt kapott, sőt, ott van még Tyrese Maxey, a fiatal irányító, aki már számtalanszor bizonyította, hogy képes hátán cipelni a csapatot. Az egyetlen kérdés Philadelphiában az lesz, egészséges marad-e a brigád magja, mivel Maxey is összeszedett egy kisebb sérülést az előszezonban, illetve George játéka sem biztos még az első meccsen, az ő állapota „day-to-day”, tehát napról napra megvizsgálják.

Nyugatra kacsintva már lényegesen több, akár bajnokesélyes csapatot találunk, elég csak a két évvel ezelőtti bajnok Denver Nuggetsre vagy a legutóbb finalista Dallas Mavericksra gondolni. Maradjunk először Denverben, a Nikola Jokics és Jamal Murray fémjelezte brigádnál. A denveriek a legutóbbi szezon rájátszásában a Minnesota ellen buktak el, a holtszezonban távozott a csapattól Kentavius Caldwell-Pope és Reggie Jackson, érkezett viszont a sztárirányító Russell Westbrook, akivel immár háromszemélyes a Denver „sztárkülönítménye”.

Jokicsot nem kell senkinek bemutatni, a liga legjobb centere, nincs olyan távolság vagy dobóhelyzet, ahonnan ne lenne veszélyes a gyűrűre, Jamal Murray és Westbrook pedig két olyan labdabiztos, kreatív irányító, aki bármikor képes váratlant húzni, és megkeverni a lapokat. Westbrook ugyan nem triplaspecialista, de nem is ez lesz a feladata Denverben – remekül lepattanózik, elit a védőmunkája, a fiatalok számára pedig ideális mentor lehet.

Fotó: Getty Images Russell Westbrook

A Dallas Mavericks azért egy kicsit más kategória, Luka Doncic és Kyrie Irving nyilván két klasszis, utóbbi nagyon megtalálta helyét Texasban, de azért a legutóbbi döntőbe jutás reális erőviszonyokat tekintve bravúr volt részükről. Persze ez nem jelenti azt, hogy az új szezonban nem juthat esetleg nagydöntőbe a Mavericks, de ahhoz szükség lesz a többiekre is, mint például Klay Thompsonra, aki inkább már kifelé megy az NBA-ből, mintsem biztos kezű dobónak számítson – borzasztó teljesítményt nyújtott az előszezonban.

A nyugati konferencia, egyben az egész liga legnagyobb dobása lehet a Los Angeles Lakers, amely keretének immár tagja Bronny James Jr., LeBron James fia, akit ugyan sok kritika ért amiatt, hogy csak apja miatt került a ligába, de azért az utolsó előszezonmeccsen odapirított 17 ponttal. Nagy kérdés, mi lesz idén a Lakersszel, mert a rendkívül sűrű nyugaton nagyon nehéz dolga lesz JJ Reddick csapatának, és ha kiválik LeBron James vagy adott esetben a másik szupersztár, Anthony Davis, akkor igazából el is fogytak a minőségi opciók.

Abban biztosak lehetünk, hogy minden Lakers-meccsen a szokásosnál is nagyobb lesz a felhajtás az apa-fia páros miatt – amire korábban nem volt példa a liga történetében –, de arra ne vegyünk mérget, hogy Bronny fontos perceket fog kapni tétmeccsen. Persze ez idővel változhat, de az nem biztos, hogy a kaliforniai csapat bajnokesélyessé lépjen elő. Sok fantáziát, lehetőséget ebben a Lakersben még jóindulattal sem látni. A show más kérdés, azt bőven.

A legutóbbi alapszakaszban nyugati konferenciabajnok Oklahoma City Thunder is komoly játékerőt képvisel, Shai Gilgeous-Alexander a liga egyik legjobb, legponterősebb irányítója, oldalán a korszakos tehetség Chet Holmgrennel és a szintén komoly fegyvernek számító Luguentz Dorttal. Minden adott ahhoz az OKC-nek, hogy idén is nyugat egyik legjobb csapata legyen, csak a sérülések kerüljék el őket, mivel rögtön a magasember Isaiah Hartenstein nem áll rendelkezésre a rajtnál kézsérülése miatt.

Melyik csapat szerezheti a legnagyobb meglepetést?

Ez az a kérdés, amire több jelentkező is akad. Keleten például rendkívül érdekes lesz a két és fél év szünet után visszatérő, még mindig istenadta tehetség Lonzo Ball vezérletével a Chicago Bulls, főleg úgy, hogy immár szintén a Bulls játékosa Josh Giddey, akivel tovább bővült Billy Donovan vezetőedző fegyvertára.

Nyugaton a San Antonio Spurs ugyan nem bajnokfavorit, sőt még a rájátszásra sem tartják esélyesnek, de a másodéves Victor Wembanyama, a francia szörny személye mindig garancia a látványos kosárlabdára. Az utóbbi évek legjobban várt újonca egyből letette névjegyét az NBA-ben, bezsebelte az Év Újonca díjat több mint 20 pontos meccsátlagával, és az Év Védője díjhoz is igen közel állt. A holtszezonban ezüstérmet szerzett a francia válogatott oszlopos tagjaként a párizsi olimpián, majd visszatért az edzőterembe, és a hírek szerint több kiló izmot pakolt magára. Csapattársa, Tre Jones úgy nyilatkozott róla, hogy olyan dolgokat látott tőle edzéseken, amiket még ő sem gondolt volna.

Fotó: Getty Images Victor Wembanyama

A San Antonio Spurs játékát emellett még az is izgalmassá teszi, hogy csatlakozott a kerethez két veterán, Chris Paul és Harrison Barnes személyében. Paul 12-szeres All-Star-válogatott, a liga korszakos játékosa, és ugyan bajnoki címet még sosem ünnepelt, kifejezetten izgalmas lesz látni, hogyan dolgozik össze Wembanyamával. A Spurs szintén egy olyan csapat, amire érdemes lesz odafigyelni az alapszakaszban.

És akkor még nem beszéltünk a Golden State Warriorsról és sztárirányítójáról, Stephen Curryről, akit még annak ellenére sem lehet leírni, ha már nem tartozik szorosan a liga legjobbjai közé. A Warriors dinasztiája még 2022-ben véget ért, akkor nyert utoljára bajnokságot a kaliforniai csapat, azóta pedig nem számít top favoritnak, de idén újra ott lehet a versenyfutásban. Már csak azért is, mert a két „nagy öreg”, Curry és Draymond Green mellé egy rakat tehetséges, izgalmas fiatal érkezett. Elég csak Brandin Podziemskit, Moses Moodyt, vagy Jonathan Kumingát említeni, utóbbi posztján pedig már a liga egyik legjobbjának számít. Az biztos, hogy egyik csapatnak sem lesz könnyű dolga a Chase Centerben.

Ugyanúgy, ahogyan az arizonai Footprint Centerbe sem biztos, hogy nyerni járnak majd a csapatok, mivel a Phoenix Suns kerete idén is az egyik legerősebb a ligában, de az utóbbi években ehhez eredmények nem annyira társultak. Pedig három klasszis még mindig van a csapatban, Kevin Durant és Devin Booker mellett tavaly csatlakozott a csapathoz Bradley Beal, aki Washingtonból kiszabadulva most már tényleg bajnoki címért küzdene – kérdés, meglesz-e erre a sansza Phoenixben. Az új vezetőedző, Mike Budenholzer személye biztosan izgalmas tényező lesz, a másodedzőként négyszeres NBA-bajnok Budenholzer remek szakember, nyert már bajnokságot vezetőedzőként a Milwaukee Bucks kispadján, és ugyanezt megismételné most Arizonában.

Fotó: Getty Images Mike Budenholzer

Budenholzer már az előszezont megelőzően elmondta, a Tyus Jones – Devin Booker – Bradley Beal – Kevin Durat – Jusuf Nurkic kezdő ötössel tervez, amely illusztris névsor. Nagyon izgalmas lesz, hogyan működik együtt hatékonyan ennyi sztár egyszerre a parketten.

Az NBA 2024–2025-ös alapszakasza magyar idő szerint keddről szerdára virradó reggelre kezdődik, rögtön két rangadóval: a bajnoki címvédő Boston Celtics fogadja a New York Knickset, a Los Angeles Lakers pedig a Minnesota Timberwolves ellen meccsel. Az alapszakasz április közepéig tart, a mérkőzések egy részét itthon a Sport Televízió közvetíti élőben.

Szerkesztőségünk tippjei az NBA 2024–2025-ös szezonjára

Nyugati konferencia alapszakasz első helyezettje: Denver Nuggets

Keleti konferencia alapszakasz első helyezettje: Boston Celtics

Alapszakasz MVP: Joel Embiid

Bajnokcsapat: Boston Celtics

(Borítókép: Getty Images)