Úgy meséli el Scherer Péter a legnagyobb sztárok történeteit, ahogy még sosem hallottuk

Jannisz Antetokounmpo, LeBron James, Nikola Jokics, Luka Doncic, Joel Embiid, Stephen Curry, Jimmy Butler, Shaquille O'Neal, Dennis Rodman és Dávid Kornél. Illusztris névsor az NBA múltjából, jelenéből, és egyben jövőjéből. Ezen 10 történet, 10 játékos, 10 legenda pályafutásának bemutatása kerül adásba november elejétől a Sport Televízió képernyőjén Scherer Péter színművész narrálásában, akinek szívügye, szenvedélye a kosárlabda a mai napig.

A 10 részes minisorozat ötletgazdája Szabó Máté, aki a csütörtöki sajtótájékoztatón felelevenítette, tavaly nyáron fogalmazódott meg benne a gondolat, hogy autentikus módon, közismert, kedvelt színművész hangjával meséljék el az NBA meghatározó játékosainak, legendáinak történeteit. Persze ehhez a projekthez kellett találni egy olyan művészt, aki számára nem semleges a kosárlabda, mi több, szenvedélye a sportág, és személyes élményekkel kapcsolódik a ligához. Így nem lehetett erre alkalmasabb személyt találni, mint Scherer Péter – aki elmondása szerint 20 másodpercet sem gondolkozott azon, hogy elvállalja a felkérést.

Felmerült bennem az ötlet, hogy a gyermekeknek szóló mesék után „felnőtt” meséhez kölcsönözzük Péter hangját, amely persze nem csak felnőtteknek szól, sőt, ezen keresztül szeretnénk megszólítani a fiatalokat is, hogy ismerkedjenek meg jobban a kosárlabdával, az NBA világával. A kosárlabda sportág magasan legerősebb ligája évtizedek óta a Sport Televízió portfóliójának meghatározó eleme, napjainkban pedig az élő közvetítések mellett saját gyártású magazinműsor, az Alley-opp is várja a nézőket, ezt szerettük volna egy újabb saját ötlettel, műsorral bővíteni – és lett belőle a „Mesél a pálya”

– mondta el Szabó Máté, aki egyben a szövegírója is volt a sorozatnak – illetve hozzátette, hogy még a nemzetközi piacon sem látott terméket álmodott meg, és szerencsére elmondhatja, jobban sikerült a kivitelezés, mint azt előzetesen remélte, gondolta.

– tette hozzá Szabó Máté. A főszereplő Scherer Péter azzal kezdte a sajtótájékoztatón, hogy amikor megkeresték az ötlettel, nagyon boldogan, érdeklődően fogadta a felkérést, mivel a kosárlabda egyetemista kora óta az élete része, napjainkban követi az NBA-t, kedvenc játékosa pedig Stephen Curry.

Már nem csak én, hanem a fiam is a kosárlabda megszállottja, érdekes, hogy volt, amikor nem esti mesére aludt el, hanem Stephen Curry videóira, legszebb dobásaira, mozdulataira. Szinte minden este Curry és a liga többi sztárjáról néztünk videókat, „megfertőztem” vele a fiamat, aki ifi korában kosárlabdázott is. A kosár sport iránti szerelmem a szombathelyi gimnáziumban kezdődött. Az udvaron volt egy kosárpalánk, és szerencsémre két magas növésű osztálytársam is akadt, akikkel jókat játszottunk, még egész komoly megyei sikereink is lettek harmadikos koromra. A közeli Körmendre pedig meccseket nézni jártunk át – minden találkozón katlan hangulat volt a körmendi csarnokban, nagyon megfogott minket ez az egész