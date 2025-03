Brutális tényekkel bizonyítja egy podcast, hogy LeBron James 15 éve durván doppingol

Csak ámul a világ, hogy LeBron James, a Los Angeles Lakers csillaga túl a negyvenen milyen kirobbanó formában kosarazik. A 209 centis, 113 kilós bedobót épp most választották meg az NBA nyugati főcsoportja legjobbjának február hónapra vonatkozóan, a következő „szerény" átlaggal: 29,3 pont, 10,5 lepattanó és 6,9 assziszt. A legutóbbi játéknapon a New York Knicks ellen hosszabbításban 113–109-re megnyert meccsen 44 percet töltött a pályán, ez alatt 31 pontot, 12 lepattanót, valamint 8 gólpasszt termelt. Élete egyik legjobb szezonját produkálja abban a korban, amikor más már otthon kertészkedik. Az átlaga 25,1 pont, 8,1 lepattanó, 8,5 gólpassz, de ami még ennél is szebb, mezőnyből 51,8 százalékos pontossággal céloz.

Vannak azonban olyanok, akik túl azon, hogy ámulnak, kételkednek is. Mármint abban, hogy ez a biológiai csoda, amelynek LeBron James a neve, tiszta eszközökkel éri el fantasztikus teljesítményét.

A BlacktopBuckets című amerikai podcast felsorakoztatta azokat a bizonyítékokat, amelyek szerintük amellett szólnak, hogy LeBron James tiltott teljesítményfokozó szereket szed. Konkrétan HGH-t (Human Growth Hormone, vagyis növekedési hormon) és EPO-t. Utóbbi, teljes nevén eritropoetin. Ez egy hormonhatású glikoprotein, amely elősegíti a vörösvértestek képződését.

A podcast roppant ravasz módon nem állítja azt, hogy LeBron doppingol, csak egymás után sorakoztatja a tényeket.

Amikor James a Miami Heat játékosa volt 2010 és 2014 között, bizonyítottan a kliense volt annak a 2013 Biogenesis nevű labornak, illetve üzletnek, amely gyanúba keveredett a profi baseball-ligát (MLB) megrázó doppingbotrány kapcsán. A könyvelést átvizsgálva kiderült, hogy havonta egyszer megjelent egy rejtélyes Mr. Paul , aki a kliensének, az LJ kezdőbetűkkel jelölt sportolónak vett és vitt növekedésihormon-készítményt. Mármost, az LJ vélelmezhetően LeBron James kereszt- és vezetéknevének kezdőbetűje, a kosaras ügynökét, egyben legjobb barátját pedig Rich Paulnak hívják...

James 2014-ben visszaszerződött első klubjához, a Cleveland Cavaliershez. Szemmel láthatóan lefogyott, novemberben és decemberben pedig élete leggyengébb két hónapját produkálta, 24,6-os és 25,6-os havi pontátlagokkal. 2015 januárjában aztán két hétre eltűnt, úgy tudni, visszament Miamiba, és részt vett egy erősítőkúrán. Ezek után a következő kilenc meccsen, január második felében megtáltosodott, 29,9 pontot átlagolt, miközben visszanyerte régi súlyát, és duzzadt az erőtől.

Még Miamiban történt, hogy a keleti főcsoport döntőjének egyik meccse alatt 7 fontot, vagyis 3,5 kilót gyarapodott (!) a súlya. Nem fogyott, hanem hízott meccs közben. Ezt senki sem értette, még ő maga sem...

Jamesen (és egykori miami játékostársán, Dwyane Wade-en) felfedezhetők a tipikus jelek: kiszélesedett állkapocs, amit szakállal próbálnak leplezni, hajhullás, kopaszodás és gyakori görcsök.

, amit szakállal próbálnak leplezni, hajhullás, és gyakori . 2023 szeptemberében szövetségi nyomozás folyt az amerikai sportban a teljesítményfokozó szerek (PED, Performance Enhancing Drugs) használatának kiderítésére. A nyomozás aktáiban LeBron James és két üzlettársa neve is felbukkant. Bár James neve tisztázódott, a kosaras üzlettársa, Randy Mims és személyi edzője, David Alexander vád alá került.

Nyilván az NBA-ben is tudnak ezekről a dolgokról, a liga azonban nem vizsgálódik. Nem, mert James a liga zászlóshajója, az aranytojást tojó tyúk, és semmit sem akarnak kevésbé, mint hogy árnyék vetüljön arra a játékosra, akit a sportággal azonosítanak.

Az NBA-ben különben sem veszik túlzottan szigorúan a doppingellenőrzést.

Nyílt titok például, hogy 1992-ben az NBA csak azzal a feltétellel engedte el játékosait – Michael Jordant, Scottie Pippent, Magic Johnsont, Charles Barkley-t és a többi sztárt, akik a Dream Teamet alkották –, hogy őket nem vetik alá doppingellenőrzésnek.