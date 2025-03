Szívet melengető gesztus a rideg profivilágban: először láthatta játszani apját az autista kisfiú

Péntek este a Minnesota Timberwolves csapata a New Orleans Pelicanst fogadta a Target Centerben. Az NBA alapszakasza a végéhez közeledik, és a Timberwolves késhegyre menő harcot vív a Golden State Warriorsszal a hatodik, még utolsó playoff helyért a zsúfolt nyugati főcsoportban. Ilyenkor minden apróság számít, az edzők igyekeznek az apróságokra, a nüánszokra is odafigyelni.

Ezért néztek nagyot a szurkolók, amikor a hazaiak kezdő ötösében Julius Randle, Jalen McDaniels, Rudy Bobert és Anthony Edwards mellett a három éve nem látott Joe Ingles neve is ott volt.

Ingles legutóbb 2022. január 20-án került be a kezdő ötösbe, ma már 37 éves az ausztrál veterán, finoman fogalmazva is túl van a csúcson, a mostani szezonban meccsenként hat percet játszott, és 0,8 pont az átlaga. Szóval, nagy valószínűséggel visszavonul az idény végén.

No de most Chris Finch, a Timberwolves vezetőedzője – aki nem is olyan régen Rátgéber László meghívására előadást tartott a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémián, és azóta is jó kapcsolatot ápol az Euroliga-győztes mesteredzővel – nemcsak hogy pályára küldte az öreget, hanem még a kezdőbe is jelölte!

A szokatlan gesztusnak egyetlen oka volt: ott ült a nézőtéren Ingles családja: Renae, a feleség és a három gyerek. A két hétéves iker, Milla és Jacob, valamint a négyéves Jack. És közülük Jacob autista, aki még sohasem látta játszani élőben az édesapját.

Jacob autizmusa miatt nehezen viseli azt a zajt, ami egy kosármeccsen a csarnokban kialakul, ezért eddig még nem merték elhozni a szülei egy mérkőzésre. Most azonban a család tíz napra ellátogatott Minneapolisba az orlandói otthonából, és már szerdán kimentek a csarnokba megnézni apát, ugyancsak a New Orleans ellen, de akkor egyetlen percre sem került pályára az öregfiú. Jacob meglepően jól viselte a lármát, ezért úgy döntött a család, pénteken is kiviszik a New Orleans elleni újabb összecsapásra.

És csodák csodája, apa most kezdett! Finch szívet melengető gesztussal a kezdő ötösbe jelölte veteránját, hadd lássa Jacob a családfőt játszani!

first Wolves start for Joe 🐺 pic.twitter.com/6iAy1KXbS9 — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) March 21, 2025

Mondanunk sem kell, Joe szinte könnyekig meghatódott edzője húzásától. Hiszen több mint három éve nem kezdett NBA-meccsen!

Joe’s son, Jacob, watching his dad make his first Wolves start. 💙 pic.twitter.com/SzuH7cMISA — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) March 22, 2025

Joe végül hat percet játszott, kosarat nem szerzett, de volt egy gólpassza, és összeszedett két személyi hibát. Viszont a csapat 134–93-ra győzött, úgyhogy teljes volt a boldogság.