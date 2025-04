Az előétel finomra sikerült, de máris tálalják a világ egyik legjobb bajnokságának főfogását

Napokon belül elstartol a észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) rájátszása, ahol régen volt ennyire szoros a verseny a bajnoki címért. Keleten a Cleveland Cavaliers és a Boston Celtics magasodott a mezőny fölé, míg nyugaton Oklahoma City Thunder tudott elhúzni a többiektől. Ennek ellenére a Luka Doncic-Lebron James fémjelezte Los Angeles Lakersszel, de a regnáló MVP-t soraiban tudó Denver Nuggetsszel is érdemes számolni. Hát nézzük meg miért!

Nem kell már sokat várni a 2024–2025-ös NBA-szezon rájátszására. A keleti és nyugati konferenciák 7. és 8. helyéért folyó, négy-négy csapatos csata április 15-én startol el a play-in keretein belül, míg maga az igazi rájátszás négy nappal később, április 19-én indul útjára, és tart legalább június közepéig. Na de elég a körítésből, kanyarodjunk is rá a főszereplőkre.

Bárki megálljt tud parancsolni keleten a Cleveland–Boston-kettősnek?

Címvédőként futott neki a Boston Celtics a 2024–2025-ös idénynek, amihez méltó játék párosult a szezon során. Top 10-es támadás, és ligaelit védekezés a csapaton belül a basketball.reference.com szerint, és bár a sérülésekkel a tavalyi szezonhoz képest kevesebb szerencséjük volt, azért nagyrészt így is sikerült a Jrue Holiday – Derrick White – Jaylen Brown – Jayson Tatum – Kristaps Porzingis All-Star-ötöst, vagy az utóbbi hiányában a rutinos Al Horforddal felálló csapatot játszatni.

A New England-i csapat legnagyobb erőssége kétségkívül a hárompontos dobás, az egész mezőnyben a legnagyobb volumennel (18,4 kísérlet meccsenként), és a tizedik legjobb hatékonysággal dobják a triplát (36,8 százalék). De az is mindenképpen nagy segítség Joe Mazulla vezetőedzőnek, hogy a rotáció mélyéről most már Payton Pritchardnak és Sam Hausernek is lehet komolyabb perceket adni (persze mind a ketten 40 százalék felett dobják a triplát).

A kérdés talán tényleg csak annyi, hogy a lett center egészsége kibírja-e a rájátszást? Az előző rájátszásban a Miami első körös kipenderítése (4–1) során sérült meg a magasember, egy hónapos kihagyását azonban elbírta a Boston, ami a Porzingisszel kiegészülve később be is húzta a Dallas elleni nagydöntőt 4–1-re.

Fotó: Maddie Meyer / Getty Images Jayson Tatum (b) és Jaylen Brown (j) címet védene Bostonban

De mielőtt újabb sima Celtics-győzelmet jósolnánk keleten, ezúttal érdemi kihívója is akad Tatuméknak, az pedig nem más, mint az első helyen kiemelt Cleveland Cavaliers. Az ohiói együttes tavaly nyáron nagy meglepetésre megköszönte öt év után J. B. Bickerstaff munkáját, a helyére pedig a Golden State Warriors megbecsült segédedzőjét, Kenny Atkinsont hozták el, aki 2016 és 2020 között a Brooklynt irányította.

A csapat pedig megtáltosodott! az NBA legjobb támadógépezete működik jelenleg az egyszeres bajnok franchise-nál. A Donovan Mitchell vezette gárdánál csak a már említett Boston vállal el több kinti dobást, cserébe a clevelandieké a legjobb tripla-százalék az egész ligában holtversenyben a Milwaukee-val (38,5 százalék).

Ráadásul a keret is kiváló korban van. Az irányító Darius Garland 25 éves, az említett Mitchell 28, a tavaly nyáron leigazolt ex-Miami felfedezett Max Strus ugyanennyi, az idén Atlantából elhozott – új csapatánál magára találó – De'Andre Hunter pedig csak 27 múlt. De nem mehetünk el a 23 éves erőcsatár, Evan Mobley, és a 26 éves center Jarret Allen mellett sem, akik óriás szerepet játszanak abban, hogy a Cavsé legyen a liga egyik legjobb védelme a gyűrű alatt.

Darius Garland (b), De’Andre Hunter (k) és Jarett Allen is fontos szereplője a keleti 1. helyezett Clevelandnek

Ilyen erős páros mellett teremhet babér másoknak? A harmadik helyen végző New York Knicks-nek a legnagyobb mumusa ezúttal is Tom Thibodeau edző csapágyasra játszató filozófiája lehet. A tavaly keleti elődöntőig jutó New York legnagyobb sztárjának, Jalen Brunson elérhetőségén sok minden múlik. Az amerikai irányítónak március nagy részét bokasérülés miatt kellett kihagynia, az viszont pozitív lehet, hogy a Minnesotából második opciónak hozott Karl-Anthony Towns remekül játszik,

ráadásul az alapszakaszban az OG Anunoby, Josh Hart, Mikal Bridges alkotta munkástrió is 70 meccsnél többet játszott, utóbbi egyébként NBA-karrierje eddigi összes meccsén pályára lépett, igazi vasember.

Az Indiana Pacers és Miwaukee Bucks találkozása szinte már sorsszerű, az előző idényben elindított NBA-kupa elődöntőjében egy igazán emlékezetes befejezést produkáltak a játékosok, noha nem feltétlenül a pályán. Majd a 2024-es rájátszásban az első körben is összekerültek, ahol ismét a Pacers örülhetett, miután 4–2-re kiejtették Jannisz Antetokounmpoékat.

Tyrese Haliburtonék ezúttal nem söpörték le az egész ligát támadójátékukkal, de a pocsék szezonkezdet (10 győzelem/15 vereség) után után összekapta magát a csapat, ráadásul a 24 éves játékos formája is jelentősen feljavult, ami csak jó hír lehet az indianai szurkolóknak. A Bucksnál már jóval óvatosabbak a rajongók, ugyanis Damian Lillardnál mélyvénás trombózist diagnosztizáltak, pontosabban vérrögöt találtak a combjában, így határozatlan ideig az oldalvonalra kényszerült. Doc Rivers vezetőedző a napokban pozitívan nyilatkozott a dobóhátvéd visszatérésével kapcsolatban, azonban konkrét dátumot ő sem tudott mondani.

Ami pedig Detroit Pistons-t illeti, talán kimondhatjuk, hogy senki nem gondolta volna a tavaly még történelmi mélységekben lévő csapatról, hogy a mostani szezonban egyenes ágon jutnak be a rájátszásba, a 2018–2019-es idény óta először. Ha pedig ez nem lenne elég örömhír a detroitieknek, nagyon úgy néz ki hogy Cade Cunningham személyében egy klasszis játékost választottak ki a 2021-es draft első helyén. Az amerikaiban eddig is megvolt a potenciális sztár, de az idei szezonban J. B. Bickerstaff (a Detroit hamar lecsapott a korábbi Cleveland-edzőre) kezei alatt teljesedett ki a 26 pontot 9,1 asszisztot, és 6,1 lepattanót átlagoló irányító, aki idén először bekerült az All-Star-csapatba.

Fotó: Todd Kirkland / Getty Images Cade Cunningham (b) és J. B. Bickerstaff (j) újra győztes vizekre evezte a Detroitot

Következzenek a play-in csapatai, kezdve a fiatal és piszok jól védekező Orlando Magic-kel. A Paolo Banchero, Franz Wagner-tengely fémjelezte floridaiak ígéretesen kezdték a szezont, egy ponton 17/9-cel álltak, azonban a fenti kettős hosszú kihagyása után úgy tűnt, dobhatják ki a terveiket a kukába. Felépülésük után viszont a csapat összerázódott, csak nem eléggé. Ráadásul a liga egyik legjobb védekezése mellett csak a 27. helyen állnak támadásban, ami erősen limitálja a jövőbeni reményeiket. Az Atlanta Hawks, Chicago Bulls és Miami Heat hármasa szinte bérelt hellyel rendelkezik a play-inben. A háromszoros All-Star Trae Young vezette Atlantának ez sorozatban a negyedik, míg a másik kettőnek egyhuzamban a harmadik szereplése lesz a négycsapatos versengésen.

Keleti konferencia play-in:

Orlando Magic (7.) – Atlanta Hawks (8.)

A győztes a 2. kiemelt Bostonnal játszik

Chicago Bulls (9.) – Miami Heat (10.)

A győztes a másik találkozó vesztesével játszik

Orlando Magic/Atlanta Hawks – Chicago Bulls/Miami Heat

A győztes az 1. kiemelt Clevelanddel játszik

Végső győzelemre esélyes az első helyen nyugaton, majd soha nem látott káosz

Történelmi magasságokban futotta le az alapszakaszt a csupa fiatalból álló Oklahoma City Thunder. Az előző idényben Év edzője-díjat nyerő Mark Daigneault irányításával top hármas védekezést és támadást raktak össze, ami nem meglepő, ha megnézzük, milyen kiválóan lett felépítve a végső győzelemre is esélyes gárda, ami ezen az őrülten szoros nyugaton kihívó nélkül végzett az első helyen.

A 26 éves Shai-Gilgeous Alexander személyében egy MVP-re is esélyes sztárjuk van, aki egyszemélyes támadógépezetet jelent (a szezonban 32,7 pontot, 6,4 asszisztot és 5 lepattanót átlagol).

A kanadai szupersztár hetedik évére mindent beépített a repertoárjába, amit lehet. Hatékony a kétpontos dobásoknál és a triplavonalnál is megbízható, büntetők kiharcolásában pedig egyenesen az egyik legjobb a ligában. Ráadásul védekezésben is extrát hoz, bár az ellenfél legjobbját nem rá állítják, mindenki mással könnyen megbirkózik egytől hármas posztig.

De a csapat többi tagja is kellett az egészen impozáns 68/14-es mérleg megszerzéséhez. A második számú opciót, 24 éves Jalen Williamset idén már az All-Starnak választották, a csapat kemény legénye Lu Dort (25 éves) pedig hozza a tőle elvárt teljesítményt. Centerposzton a 2022-es drafton másodikként kihúzott Chet Holmgren (22 éves), ha kell hármasból is tudja termelni a pontokat, azonban a vajkezű amerikainak eddig nincs szerencséje a testével. Első évében a teljes idényt ki kellett hagynia egy gyakorláson elszenvedett lábsérülés miatt, de a mostani szezonban is közel három hónapig nem számíthattak rá egy csípősérülés következtében.

A kérdés az, vajon sikerül-e megfelelni az elvárásoknak, és bajnokesélyesként kijutni ebből a nyugati konferenciából vagy megint előjön a tavalyi tapasztalatlanság, amikor Luka Doncic és a Dallas 4–2-re ejttette ki az oklahomaiakat a nyugati elődöntőben.

Fotó: William Purnell / Getty Images Bajnoki címre tudja-e vezetni Shai-Gilgeous Alexander (j) az Oklahomát?

Nehéz rendet tenni a Thunder után, talán még soha nem volt ennyire közel egymáshoz az utolsó játéknapokig a nyugati konferencia első fele. Kezdjük a második kiemelt Houston Rockets-cel, ahol szintén egy fiatal játékosokra épülő projekt van felszállóban. Az egyik legfontosabb eleme a csapatnak a Bostonnal 2022-ben döntőző Ime Udoka edző, aki 2023-as kinevezése után elhozta a védekezés kultúráját a James Harden-éra óta csak a mezőny végén kullogó texasiakhoz (övéké a negyedik legjobb védelem a szezonban).

A Houston keretében minden megvan ami kell. A dobóhátvéd Jalen Green és a török center Alperen Sengün személyében két fiatal játékosuk van, aki már 20 pont körül átlagol, az utóbbi ráadásul már All-Starnak is mondhatja magát. A két veterán a csapatban már tavaly is nagy segítséget jelentett az öltözőben és nem mellesleg a pályán. Fred VanFleet Torontóból érkezett 2024 nyarán, míg az NBA fenegyereke, Dillon Brooks Memphisből jött védekezni, na meg rosszalkodni.

De a Los Angeles Lakers is készül erre-arra, a szezon eleje még Lebron James kisfiáról, Bronny James pályára lépéséről szólt, a vége azonban már a Luka Doncic, LeBron és Austin Reaves trió remekléséről. A sárga-lilák a szlovén formába kerülésével óriási hajrát toltak, amivel fel is kúsztak a biztos rájátszást érő pozíciókig, JJ Reddickel a kispadon pedig egy jól felkészült, de még mindig elsőéves edzővel indulnak neki a rájátszásnak.

A kérdés tényleg csak az, meddig juthat egy olyan csapat, amiben egyszerre játszik Doncic és James is.

Fotó: Ric Tapia / Getty Images Dillon Brooksék (b) és Luka Doncicék (j) is nagy szakítanának az idei rájátszásban

A Denvernél nagy éppen a felfordulás, ugyanis körülbelül egy hete menesztették Michael Malone vezetőedzőt, aki 2015 óta irányította a két éve bajnoki címet nyerő Nuggets-et. Bár Nikola Jokics ezúttal is MVP-szinten teljesít, Jamal Murray visszaesett játékban, amit Michael Porter Jr. javulása sem tudott ellensúlyozni. A Denver legnagyobb baja viszont a mélység. Aaron Gordon többször is sérült volt a szezonban, a fellépő fiatalok közül egyelőre csak Christian Braun tudott igazán felnőni a feladathoz. Ennek ellenére azért összejött az automatikus playoff-hely, szóval Jokicsékat sem kell még temetni.

Kawhi Leonardék az egész ligát meglepték feltámadásukkal, bár ez az állítás az amerikai kosarasra is igaz. A 2019-es döntő legjobbja a Los Angeles Clippers idényének elejét teljesen kihagyta, évek óta rosszalkodó térde miatt, de januárban visszatért, márciustól pedig már régi énjét lehet néhol felfedezni benne. Ha sikerül egészségesnek maradnia Kawhi-nak akár messzire is juthat a James Hardent, a remeklő Norman Powellt, és a liga harmadik legjobb védelmében fontos szerepet játszó Kris Dunnt is soraiban tudó Clippers.

A tavalyi sérülésözönből felépülő Memphis Grizzlies újult erővel vághatott neki az új idénynek, a csapat jól, mondhatni kiválóan ment február közepéig, ahol 36/17-es mérleggel álltak. Bár közrejátszott a csapat sztárjának, Ja Morantnak a kisebb sérülése is, de ettől függetlenül valami nagyon elromlott a hat éve regnáló Taylor Jenkins irányítása alatt, így a vezetőség pár nappal a denveri menesztés előtt megköszönte Jenkins munkáját. Nem szokás ennyire közel a rájátszáshoz edzőt cserélni, de egy nagyobb menetelés még akár igazolhatja is a Memphis döntését.

Csalódást keltő kezdést produkált az idényben a Minnesota Timberwolves. A szezon előtti nagy New York-Minny-cseréből egyértelműen az utóbbiak jöttek ki rosszabbul, Julius Randle és Donte DiVincenzo sem tudja korábbi formáját hozni. Ennek ellenére Chris Finch kezei alatt összeállt a csapat védekezése és támadása is, a szezont már top tízben zárták Anthony Edwardsék mind a két kategóriában. Azt viszont továbbra sem tudni, hogy ki léphet fel majd a playoffban a 23 éves amerikai szupersztár mellé, mint megbízható társ.

Fotó: Justin Ford / Getty Images Ja Morant (b) és Anthony Edwards (j) is csapataik sztárjának számítanak

Hány tánc van még még Steph Curryben és a Golden State Warriorsban? Ezt csakis a „Séf” tudja biztosan, de egy dolog egyértelmű, Jimmy Butler érkezése mintha megtáltosította volna Steve Kerr együttesét. A miamiből távozó rájátszás-specialista pedig még jól jöhet a Golden State-nak, ha szorul a hurok a csapat körül vagy ha Curry-nek rosszabb napja van.

Bűn és bűnhődés

A Dallas-drukkerek máig nem értik az alapszakasz legnagyobb szenzációjának számító történést, és nagy valószínűséggel a klubvezetők sem adnak egyértelmű választ arra az egyszerű kérdésre: megérte? A texasi csapat és a liga üdvöskéjének, Luka Doncicnak a februári – sok Mavs-szurkolónak súlyos traumát okozó – cseréje ugyanis a mai napig teljesen érthetetlen. A szlovén pár meccsnyi belerázódás után nem nagy meglepetésre klasszis teljesítményt hoz Los Angelesben, meccsenként 27,8 pont, 7,6 assziszt és 8,1 lepattanó, az ellenérték viszont messze elmarad a várt szinttől.

A nyugati partról érkező Anthony Davis impozáns debütálása után másfél hónap kihagyásra kényszerült, visszatérése óta pedig játéka elég sok kívánnivalót hagy maga után (19,6 pont és 9,8 lepattanó meccsenként, mindkét statisztika karrierátlag alatti).

Mindenesetre a csere óta 12/19-es mérleget produkáló Mavericks azért az elképesztő sérüléshullám ellenére (Dereck Lively és Daniel Gafford hosszabb időre esett ki az év elején, míg Kyrie Irving az egész szezonra kidőlt március elején) valahogy eltámolygott a 10. helyig nyugaton, így a play-inben majd a Sacramento Kingsszel csaphat össze a tavalyi döntős.

A kaliforniai csapat egyébként hasonlóan rossz szezont tudhat maga mögött mint a Mavs. Tavaly decemberben 9/12-es mérlegnél kirúgták a 2023-ban Év edzőjének megválasztott Mike Brownt, majd idén februárban elcserélték sztárjukat, De'Aaron Foxot a San Antonióba, így gyakorlatilag Malik Monk, Keegan Murray-nek és DeMar DeRozannek kéne csodát csinálnia, amire vajmi kevés az esély.

Nyugati konferencia play-in:

Golden State Warriors (7.) – Memphis Grizzlies (8.)

A győztes a 2. kiemelt Houstonnal játszik.

Sacramento Kings (9.) – Dallas Mavericks (10.)

A győztes a másik találkozó vesztesével játszik.

Golden State Warriors/Memphis Grizzlies – Sacramento Kings/Dallas Mavericks

A győztes az 1. kiemelt Oklahomával játszik.

NBA, 2025-ös rájátszás

Keleti konferencia:

Cleveland Cavaliers (1.) – keleti Play-in (8.)

Indiana Pacers (4.) – Milwaukee Bucks (5.)

New York Knicks (3.) – Detroit Pistons (6.)

Boston Celtics (2.) – keleti play-in (7.)

Nyugati konferencia:

Oklahoma City Thunder (1.) – nyugati play-in (8.)

Denver Nuggets (4.)–Los Angeles Clippers (5.)

Los Angeles Lakers (3.) – Minnesota Timberwolves (6.)

Houston Rockets (2.) – nyugati play-in (7.)

(Borítókép: Joshua Gateley, Getty Images )