Már ez is példátlan bravúr, és ki tudja, hol a vége!

Nagyon is jól emlékszünk, ahogy 2023-ban a Miami Heat az NBA történetének egyik leghihetetlenebb bravúrjával az osztályozóból, a play-inből indulva, a 8. kiemeltként eljutott a döntőig. Most ugyanerre készül Erik Spoelstra edző csapata, amely a keleti tizedik helyen fejezte be az alapszakaszt, és már eddig is történelmet írt, mert amióta bevezették a play-int, egyetlen gárda sem tudott két idegenbeli meccset megnyerve bejutni a playoffba.