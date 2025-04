„Egy gazember, remélem, gyógyszerre költi majd a pénzét” – durván nekiment a bírónak a korábbi szövetségi kapitány

A vendégek finn játékosa, Ilari Seppala 21 ponttal zárt, a fővárosiaknál Tanoh Dez András és az amerikai Shane Gatling is 18 ponttal járult hozzá a sikerhez, írja az MTI.

A mérkőzés azonban nem róluk, hanem az összecsapás utóéletéről marad emlékezetes. Ivkovics Sztojan ugyanis rendkívül durva hangnemet ütött meg a meccs szegedi játékvezetőjével, Nyilas Istvánnal szemben.

Gratulálok a Honvédnak, kiváló edzője van, és kiváló munkát végez a csapat! Izgalmas mérkőzés volt, sajnos ezúttal ennyivel jobb volt az ellenfelünk. Nekem majd most kell összefogni egy kicsit a csapatomat. Még egy dolog: Nyilas István. Ez az ember vagy alkalmatlan, vagy rosszindulatú. Egy gazember, aki komoly fájdalmat okozott a fiataloknak és a gyerekeknek. Nagyon remélem, hogy az összes pénzt, amit megkeres a kosárlabdával, azt gyógyszerre fogja költeni. A Honvédnak még egyszer gratulálok, nagyon jó meccs volt, de ezt az embert nem tudom, hogy ki szponzorálja, vagy milyen célok vannak vele, velünk. Engem nem fog felidegesíteni, én csak elmondom a véleményem, mert más eszközöm nincs. Nem azt állítom, hogy most elvette tőlünk a győzelmet, de két hete is ugyanilyen helyzetben voltunk miatta. Én nem vagyok hülye! Nyilas úr, irány a gyógyszertár!