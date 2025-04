Az NBA rájátszása eddig minden várakozást felülmúl, ami pedig a hétvégén történt, az tényleg ritkaságszámba megy. Egymást követik a drámai események, és olykor sorsdöntő bírói hibák is becsúsznak.

Ez nem bírói hiba, „csak” dráma. Ahogy azt az Index már megírta, szombaton a Denver Nuggets Los Angelesben 101–99-re legyőzte a Clippers csapatát. 99–99-es állásnál Nikola Jokics, a Nuggets centere triplával próbálkozott, a dobás jócskán elkerülte a gyűrűt, mindenki felkészült a hosszabbításra.

AARON GORDON DUNK AT THE BUZZER FOR THE NUGGETS WIN!!! 🚨🚨 ONE OF THE CRAZIER ENDINGS YOU'LL SEE 🤯😱 #TissotBuzzerBeater #YourTimeDefinesYourGreatness pic.twitter.com/BVdHdAEP1Q

Kivéve Aaron Gordont, a Denver 203 centis ugrógépét, aki csak volt ugrógép, mert amióta fájlalja és jegeli a vádliját, jóval kisebbet ugrik. De vissza a meccshez. Gordon látta, hogy mellémegy a dobás, a gyűrű túlsó pereménél felugorva elkapta a labdát, és a dudaszó pillanatában bezsákolta. Vagy utána. Percekig ismételték a jelenetet, míg végül úgy döntöttek, hogy időn belül hagyta el a labda Gordon kezét. 101–99-re győzött a Denver, összesítésben 2–2 az állás, a maradék maximum 3 meccsből 2-t a Ball Arenában, a Sziklás-hegységben játszanak.

A Los Angeles Lakers összesítésben 1–2-es hátrányban a minneapolisi Target Centerben lépett pályára. Az utolsó percben jártunk, Luka Doncic vitte fel a labdát, amikor elbotlott Jaden McDaniels lábában.

Nyilvánvaló szabálytalanság, de mégsem, mert a síp néma maradt, és mivel JJ Redick, a Lakers edzője időt kért, oldalról hozta játékba a labdát a vendégcsapat. LeBron James bedobása rossz helyre szállt, a Lakersnek faultolnia kellett, Anthony Edwards mindkét büntetőt bedobta, 116–113, a lefújás pillanatában pedig Anthony Reaves potenciális egyenlítő triplája célt tévesztett. Győzött a Timberwolves, JJ Redick azonban alaposan kiakadt a meccs utáni sajtóértekezleten az elmaradt fújás miatt... De hiába.

Ez a legsúlyosabb. A New York Knicks 94–93-ra vezetett Detroitban, a hazaiaknál volt a labda, 0,3 másodperccel a vége előtt Tim Hardaway Junior, a Pistons játékos rádobta a triplavonalon túlról. Ha bemegy, két ponttal nyer a Pistons, és összesítésben 2–2-re egyenlít. A dobás azonban célt tévesztett, a védő, Josh Hart azonban ráesett Hardawayre, nyilvánvaló szabálytalanság.

Elméletben. A gyakorlatban azonban néma maradt a síp, hiába tiltakozott J. B. Bickerstaff-fal az élen az egész csarnok, 94–93-ra győzött a Knicks, és 3–1-re vezet.

És most jön az, ami idehaza, Magyarországon elképzelhetetlen:

három dobást kellett volna ítélni a Pistons javára. Ha csak egy bemegy a háromból, már hosszabbítás, ha kettő, győz a Detroit...

Az olvasó kérdése jogos: miért nem kért challenge-et Bickerstaff? A válasz is pofonegyszerű: mert már nem volt neki több, felhasználta az összeset.

Ami a bírói beismerést illeti, ilyesmi lehetetlen hazánkban, ugyanis a játékvezetőknek tilos nyilatkozniuk. Nemcsak a kosárlabdában, hanem a futballban is, amint az közismert.

Az amerikai mentalitás, gondolkodásmód egészen más – mondta ezzel kapcsolatban az Indexnek Dávid Kornél, a mostanáig egyetlen magyar NBA-kosaras, aki jelenleg a Milwaukee Bucks játékosmegfigyelője. – Ők úgy gondolkodnak, hogy a játékvezető is ember, ő is tévedhet, és ha tévedett, azt be is lehet, sőt be is kell ismernie. Ezért is vezették be a »last two minutes« intézményét, ami azt jelenti, hogy minden játéknap után másnap nyilvánosságra hozzák az utolsó két percben elkövetett esetleges bírói hibákat. Más kérdés, hogy utólagos óvás nincs, a pályán született eredményt már nem lehet megváltoztatni.