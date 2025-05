Legördült a mázsás kő a Jokics-hívők szívéről

Aaron Gordon's 22-point performance leads the @nuggets to a Game 7 win at home!



Braun: 21 PTS, 5 REB, 4 AST

Jokić: 16 PTS, 10 REB, 8 AST, 3 STL

Murray: 16 PTS, 5 REB

Westbrook: 16 PTS, 5 REB, 5 AST, 5 STL

Porter Jr.: 15 PTS, 6 REB pic.twitter.com/s5q2g1EmkI