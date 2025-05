A Lakers legendája 1987-ben kiskorút rontott meg, 38 év után állítják bíróság elé

Az esetet a The Los Angeles Times robbantotta. Az állítólagos bűntett a Studio City Campbell Hall High Schoolban történt még 1987-ben. A periratok szerint a Los Angeles Lakers kosárcsapat azon a nyáron edzésvideót forgatott a gimnázium tornatermében. A felperes beszédbe elegyedett az akkor 15 éves Scott-tal, majd együtt ebédeltek a játékos meghívására. Utána visszamentek a gimnázium épületébe, és a lány körbevitte a játékost, megmutatta neki az iskolát. Amikor kettesben maradtak, Scott betuszkolta a lányt a portásfülkébe, ott térdre kényszerítette, letépte róla a blúzát, majd lehúzta a sliccét, és orális szexet erőszakolt ki áldozatával.

A lány, aki időközben már 53 éves lett, elmondása szerint nemcsak, hogy szűz volt, hanem még nem is csókolózott fiúval. Az eset lelkileg összetörte, csak a szüleinek és a pszichiáterének merte elmesélni, akihez hosszú ideig terápiára járt. Azt állítja, azóta sem telt el olyan nap, hogy ne gondolna arra a számára rettenetes nyári délutánra.

Úgy volt, hogy nem is akart előhozakodni a történettel, ám amikor Kalifornia állam törvényhozása 2020-ban elfogadta a California Chils Victim's Act néven elhíresült törvényt, amely a kiskorúak elleni szexuális bűncselekmények elévülését megszünteti, úgy döntött, hogy pert indít Scott ellen. Ez meg is történt 2022-ben, de akkor a bíróság úgy döntött, hogy sem az iskolát, sem a feltételezett elkövetőt nem nevezi meg nyilvánosan. Most viszont a fellebbezés folytán az a határozat született, hogy néven nevezik a kosarast és a gimnáziumot is.

Scott, aki 1983 és 1993 között alapembere volt a Lakersnek a dobóhátvéd posztján, és három bajnoki címnek (1985, 1987, 1988) volt az aktív részese, a Showtime Lakers néven elhíresült bombacsapat (Magic Johnson, Scott, James Worthy, A. C. Green, Kareem Abdul-Jabbar) alapembereként vonult be a történelembe.

Most azzal védekezik, hogy fogalma sem volt arról, hogy a lány 15 éves, azt hitte, bőven 18 év felett van.

Az áldozat meglepően csekély összeget, 25 000 dollárt követel kártérítés címén.

(Borítókép: Byron Scott 2024. augusztus 16-án, Beverly Hillsben, Kaliforniában. Fotó: Tiffany Rose / Getty Images / Harold and Carole Pump Foundation)