„Legközelebb leüt, vagy nem is értem, hogy mi lesz” – különös nyilatkozatot tett a magyar edző

A Sopron a Körmend ellen nyert 84–75-re, Kaelin Jackson 30 ponttal vette ki részét a sikerből és alakította 1–1-re az állást.

Az összecsapás vége felé a vendégek játékosa, Durázi Krisztofer ráütött a zsákolásra készülő amerikai Isaiah Mucius kezére. Az eset után szóváltásba keveredett a két kispad, miután a soproniak arra kérték a bírókat, hogy nézzék vissza az esetet.

A mérkőzést követő sajtótájékoztatón a Körmend vezetőedzője, Forray Gábor különös nyilatkozatot tett, vette észre a Magyar Nemzet.

Szombaton szeretnénk visszavágni, de nem lesz egyszerű dolgunk, hiszen Durázi nem játszhat. Nem tudom, hogy pontosan mi történt, mert nem is értem a szituációt. Én tisztelem a soproni klubot és az edzőt is. Amikor Körmenden és Szolnokon volt edző, akkor is tiszteltem. Azt gondolom, hogy teljesen korrekt viszonyt ápolunk egymás közt, és nem értem azt, hogy miért kérte ki a videót, amikor megkapták az ítéletet. Én úgy tanultam, hogy a fekvő emberbe nem rúgunk bele. Azt mondtam neki, hogy inkorrekt vagy, hogy ezt kikérted. Szólásszabadság van, nem? De hogy ebből ilyen patáliát csinálni, átszalad, és fenyeget. Legközelebb leüt, vagy nem is értem, hogy mi lesz. Még jó, hogy elkezdtem kondizni, ha férfiak módjára kiállunk bokszolni, akkor lecsapom, de nyilván itt ezt nem lehet. Bízom abban, hogy szombaton figyelnek erre, hogy nehogy megint átszaladjon. Kérek egy őrt magam mellé, nehogy valami bajom legyen