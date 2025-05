Legnagyobb sztárja elvesztése után szépített a címvédő

A bostoniaknál – akik az előző meccs hajrájában elveszítették egyik legjobbjukat, az Achilles-ín-szakadással azóta már meg is operált Jayson Tatumot – ezúttal Derrick White volt a főszereplő, aki 34 ponttal, közte hét hárompontossal vezette sikerre együttesét. Jaylen Brown 26 ponttal és 12 gólpasszal ért el dupla duplát.

A Celticsnek ez volt az első hazai sikere a sorozatban, a New York ugyanakkor pénteken saját pályáján, a Madison Square Gardenben lezárhatja a párharcot.

Nyugaton az előző idényben is főcsoportdöntős Minnesota Timberwolves idén is bejutott ebbe a szakaszba, ugyanis negyedszer is legyőzte a Golden State Warriorst – ezúttal odahaza 121–110-re –, így 4–1-es összesítéssel továbbjutott. A találkozó hőse a 29 pontos Julius Randle volt, de Anthony Edwards 22 pontja és 12 gólpassza is kiemelkedőnek nevezhető.

A keleti döntőben az Indiana Pacers már korábban biztosította helyét, míg nyugaton a Minnesota a Denver Nuggets és az Oklahoma City Thunder párharcának győztesével találkozik, utóbbi csapat 3–2-re vezet.

