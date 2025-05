Papnak szánták a szülei a kameruni srácot, ehelyett most évi 42 millió dollárt keres kosarasként

A kameruni Pascal Siakam káprázatos játékával és egyéni playoff-karriercsúcsot jelentő 39 pontjával második idegenbeli mérkőzését is megnyerte az Indiana Pacers a New York Knicks ellen az NBA keleti főcsoportja döntőjében. A 114–109-es győzelemmel 2–0-ra vezet a Pacers a négy nyerésig tartó párharcban, és most két hazai mérkőzés következik Indianapolisban, az első vasárnap este.