Veni, Vidin, Vici: így szakította meg az Olaj a Falco nagy sorozatát

A döntő után nem nehéz történelmi párhuzamokat vonni: utoljára 2018-ban nyert a Szolnok (akkor még Szolnoki Olaj KK néven), és akkor is a Szombathelyen gyűjtötték be 8. bajnoki címüket egy emlékezetes Kendrick Perry-triplával. Azóta viszont csak a Falco nyert bajnoki címet, zsinórban ötöt (2020-ban félbeszakadt a bajnokság, nem osztottak érmeket), legutóbb 2024-ben éppen a szolnokiak ellen – áll a Hunbasket videójának leírásában.

Az elmúlt években éppen olyan dominancia jellemezte a sárga-feketéket, mint előtte a piros-feketéket, és úgy tűnt, hogy a nagy sorozat idén sem szakad meg: az alapszakaszban mind a 26 meccsüket behúzták, megnyerték a kupát, a playoffban pedig 6-1-es mérleggel jutottak be a döntőbe.

Ahogyan azonban a 2010-2018 közötti, hat bajnoki címet hozó szolnoki menetelés sem volt hibátlan (2013-ban az Albától kaptak ki a fináléban, 2017-ben pedig be sem jutottak a döntőbe), úgy a Falco is megbotlott az idei végjátékban. Talán a fáradtság, talán az alapembernek számító Matthew Tiby kiesése is közrejátszhatott ebben, mindenesetre a szezon utolsó három meccsén csak rövidebb időszakokban játszott úgy a Falco, mint az előző években.

Mindez azonban nem kicsinyíti az Olajbányász érdemeit, minden bizonnyal az ő taktikai és mentális felkészültségük, „élességük” nélkül a Falcónak jó esélye nyílt volna az újabb trófeára. A tavaly szezon közben érkező Oliver Vidin elsőre is bevezette fiait a döntőbe, de akkor még a Falco egyértelműen jobbnak bizonyult. A 2024-25-ös évad is döcögősen indult, sok új arcot, légióst kellett beépíteni a gárdába, majd a szezon közepén érkezett előbb Somogyi Ádám, majd Marko Radovanovics.

Az Olaj aztán a rájátszásban sorra csattanós válaszokat adott a kétkedőknek, többször is nagy hátrányból fordítottak és igazi negyedik negyedes specialistává váltak. 8-9 fős rotációval dolgozva előbb a Körmendet, majd az ASE-t, végül a Falcót is felőrölték. Beszédes adat, hogy a finálé 3. mérkőzésen, idegenben 15 hárompontost szórtak be, közel 50%-os hatékonysággal – ez jól mutatja, fizikálisan és mentálisan is mennyire jó állapotba kerültek. Vidin formaidőzítése tökéletesen sikerült, gyakorlatilag mindenki csúcsforma közelében járt, ez pedig egy bajnokcsapat fő jellemzője.

A Szolnok kilencedik bajnoki címét szerezte meg, amellyel fellépett az örökranglista 2-3. helyére, immár holtversenyben a BSZKRT/Budapesti Előre SE csapatával, amely utoljára 1948-49-ben diadalmaskodott. A Falco egyelőre 6 bajnoki címnél tart és nem sikerült utolérnie a 4. helyen álló, hétszeres bajnok MAFC-ot, de erre a következő szezonokban bőven nyílhat még esélye – ne feledjük, hogy a szombathelyiek 2017 óta állandó résztvevői a döntőknek.

Eredmény, döntő, 3. mérkőzés:

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – NHSZ-Szolnoki Olajbányász 79–98 (18–23, 24–27, 18–30, 19–18)

A Szolnok nyerte a döntőt 3–0-s összesítéssel.

