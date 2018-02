Nagy bajban van a japán szumósport

Az összes tisztviselőt és birkózót vizsgálni hivatott független bizottságot hozott létre a Japán Szumószövetség pénteken, miután az elmúlt hónapokban egymást követték a botrányok, ami mostanra szinte teljes krízishez vezetett – írja a Guardian.

A lépést leginkább az egyik nagybajnok, Harumafudzsi tavaly szeptemberi ügye inspirálta, a mongol születésű jokuzuma azután kényszerült visszavonulásra, hogy megvert egy junior korú sportolót, aki állítólag belenézett a telefonjába, de nem ez volt az egyetlen ilyen incidens. Egy másik szumós azzal került a címlapokra, hogy jogsi nélkül vezetett és összetörte a kocsiját, egy bíró pedig szexuális zaklatási botrányba keveredett.

A bizottságot egy korábbi ügyész fogja vezetni majd, aki elmondta, fő céljuk a szumó megőrzése, ennek érdekében pedig szembe kell nézni a valósággal. Vélhetően éppen emiatt kérik a szervezet korábbi tagjait is, hogy ha tudnak olyan korábbi esetekről, amik eddig nem láttak napvilágot, akkor azok részelteiről is számoljanak be.

Azt, hogy mennyire súlyos a japán szumósport válsága, jól mutatja, hogy a botrányok miatt Akihito császár és Micsiko császárné négy év után először el sem mentek az egyik legnagyobb eseménynek számító újévi bajnokságra.