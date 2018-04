Áll a bál Japánban, mert egy szumóversenyen egy régi szabály miatt nem engedtek fel női orvosokat a küzdőtérre (dohjó), amikor valaki rosszul lett.

Az eset még szerdán történt Kiotóban, a helyi a polgármester Riozo Tatami beszédet tartott egy verseny megnyitóján, aztán hirtelen összeesett.

Fotó: Kyodo / Reuters Egy nő próbál fellépni a küzdőtérre, hogy ellássa a beszéde közben összeesett Riozo Tatamit

Több nő, köztük orvosok siettek volna a segítségére, azonban a bíró egyiküket sem engedte fel, mivel a tradíciók szerint nők soha nem léphetnek be a küzdőtérre.

A férfit sztrókkal szállították kórházba, állapota nem életveszélyes.

Az eset miatt elég nagy volt a felháborodás, a városvezetés később közleményt adott ki, amiben megköszönték a segíteni próbáló nőknek, hogy igyekeztek tenni valamit. A szumószövetség is bocsánatot kért a történtek miatt, azt írták, hogy a bíró helytelenül járt el egy olyan helyzetben, ami egy ember életét veszélyeztette.

Volt már a tradíció miatt botrány korábban is: 2000-ben például az ország első női kormányzóját, Fusae Otát nem engedték be a küzdőtérre, hogy átadja a győztesnek járó díjat, hiába kérlelte a bírót. Az országban közben egyre népszerűbbek a női szumóversenyek is, de a szövetség egyelőre csak amatőr státuszban kezeli a női versenyzőket.