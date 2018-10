Tasnádi Péter újraindítja az utcai harcot

Tasnádi Péter újjáéleszti a kilencvenes évek legendás küzdősport-versenyét, az Utcai Harcot.

A rendszerváltás utáni évek alvilágának egyik meghatározó alakja, az első magyar maffiaper egyik főszereplője 2016-ban töltötte le börtönbüntetését (ebből az utolsó pár évet azért kapta, mert megbízást adott volt felesége megölésére, anyósa arcát pedig sósavval öntette le), és az elmúlt hetekben feltöltött videókban beszélt elképzeléseiről, csütörtökön pedig a konkrét szabályrendszert és a lebonyolítást is ismertette.

Az Utcai Harc Gálát 2019. április 28-án rendezik meg a Papp László Sportarénában, és Tasnádi 9000 nézőre számít. A felső karéjba szóló jegyek nem lesznek drágák, 3000 forintba kerülnek majd, de lehet a ring mellett álló hatfős asztalt is foglalni 180 ezer forintért (az értetlenkedő kommentelőket egy bennfentes(kedő) így világosította fel:

van aki megfizeti tiszteletbol, a Papa irant ;) ez a lenyeg, azoknal az asztaloknal.dolnek el a nagy dolgok. Igy gondold at az arat :)

Tasnádi egyébként igyekszik távol tartani "a börtönmenőket, a privát terminátorokat", de saját bűnözői múltjáról is igyekszik lehámozni az eseményt:

Nem arról szól a történet, hogy ki vagyok, mi vagyok.

A kezdeményezés egyfelől azért is érdekes, mivel az Utcai Harc a magyar MMA relikviája, ez volt az első magyar kezdeményezés (egyébként az Ultimate Fighting Championshippel nagyjából egy időben), hogy egymásnak eresszék a kor bokszolóit, thai-bokszosait, birkózóit és cselgáncsosait. Mivel a kezdeményezés másfél-két megelőzte a korát – azaz az MMA hazai felfutását -, és mivel az Utcai Harcra jelentős mértékben rátelepedett az alvilág, ezért hiába durrant nagyot az Aréna elődjében, a Budapest Sportcsarnokban rendezett 1995-ös Országos Utcai Harcos Bajnokság, azért az államilag támogatott küzdősportok (cselgáncs, birkózás, boksz) profijai nem vettek részt rajta. És ez a kirekesztettség rányomta bélyegét a versenyekre, melyekről lerí, hogy

a thai-bokszra egy szavunk sem lehet,

de olyan alacsony szintű földharctudással lehetett meccseket eldönteni, amit ma már egy háziversenyen is kiröhögnének,

bunyósok között néha a nevetségességig fajult az edzettség- és tudásbéli különbség,

meg amúgy is, volt pár WTF-kategóriás próbálkozó,

De a retrofaktoron kívül a 2019-es Utcai Harcos Bajnokság csütörtökön bejelentett lebonyolítási módja és meccsszabályai is érdekesek:

a gálán három súlycsoportban 8-8 meghívott versenyző lép szorítóba (ökölvívó ring lesz)

A nevezés feltétele valamilyen világversenyen szerzett érem, de az ilyen elismerésekkel nem rendelkezők egy előselejtezőn is bizonyíthatnak.

Tasnádi magyar szinten komoly, 3 milliós forintos pénzdíjat ajánlott fel, de minden indulónak fizet 100 ezer forintos "startpénzt" a szállásra, utazásra, étkezésre.

A kilencvenes évekkel ellentétben tilos lesz a földharc (én úgy vettem ki Tasnádi szavaiból, hogy a dobás nem, csak épp azonnal felállítják a versenyzőket) és a könyökütés.

Nem lesz menetidő, azaz minden meccs feladásig, vagy kiütésig tart majd.

Valószínűleg 6 unciás kesztyűt írnak majd elő (ez az MMA-kesztyűnél alig nagyobb, ún. zsákolókesztyű).

Azaz az Utcai Harc küzdelmei alapvetően a K-1 szabályai szerint fognak zajlani, de azért a kisebb kesztyű és az időlimit eltörlése jócskán át is írja ezeket a szabályokat. A kesztyűméret ugyanis alapvetően befolyásolja mind a támadást, mind a védekezést (könnyebben becsúsznak az ütések a fedezék között, és ezek nagyobb rombolást is végeznek, ráadásul a védőfelület is kisebb), az időlimit eltörlése pedig teljesen más kondíciót és meccstaktikát követel meg, mint mondjuk a profi thai-boksz 5x3 perces meccsei.