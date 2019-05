Amikor a bika törli fel a padlót a UFC-bajnok torreádorral

Brutális KO-val ért véget a hétvégén Rio de Janeiróban rendezett UFC-gála főmeccse. A női szalmasúly (52 kilósok) világbajnoki címmeccsén a brazil Jéssica Andrade ugyanis miután túlélte a bajnok Rose Namajunas csaknem nyolc perc alatt kiosztott irtózatos verését,

felkapta a karjára fogó amerikait, fejjel lefelé fordította, és úgy vágta földhöz, hogy az azonnal eszméletét vesztette.

A földhöz vágás (szaknyelven: slam) a küzdősportokban igen ritka módja a másik megsemmisítésének, és ez tényleg nem csak csúnyán néz ki, hanem roppant veszélyes is, hiszen akár gerincsérülést is okozhat. A sima földharcversenyeken szigorúan tilos is a fogásokból földhözvágással kiszabadulni, de az MMA-ban abszolút megengedett: 2004-ben például Rampage Jackson Ricardo Aronát akkor állította földbe, amikor ellenfele háton fekvésből próbálta befogni őt egy háromszögfojtásba. Viszont ha valaki gyakorlott birkózó, és iszonyatos erős nyakizmai vannak, akkor egy ilyen földbeállítást is kibír. A legendás nehézsúlyú Fedor Emilianenkó fejét például Kevin Randleman teljes súlyával nyomatékosítva próbálta meg palacsintává lapítani, de az orosz klasszis nem csak hogy nem vesztette el az eszméletét, de kibújt az amerikai alól, és néhány másodperc múlva meg is nyerte a meccset.

A KO-hoz jelen esetben az adta meg az alapot, hogy a ketrec falához szorított Namajunas befogta Andrade karját egy karkulcsba, amivel nagyon jól lehet kontrollálni az ellenfelet földharcban, és ha csak szimplán a földre kerültek volna, akkor valószínűleg ő lett volna előnyben. De a brazil iszonyatos erőről és birkózótudásról tanúbizonyságot téve a két lába között össze tudott fogni – kivéve a karkulcsból a feszítőerőt –, majd felemelte az amerikait, átbillentette, és úgy dobta le. Ha Namajunas időben elengedi a fogását, akkor talán megmenekült volna, így viszont pont a fejére esett, ami ráadásul bizarr szögben meg is hajlott, úgyhogy mindenki azonnal aggódni kezdett érte. A szalmasúly igen visszahúzódó természetű klasszisa – aki kétszer is megverte a korábban érinthetetlennek tartott Joanna Jedrzejczyket – jól van, sőt, azt nyilatkozta, „nagy teher került le a válláról”, amivel nem a fejére gondolt, hanem a bajnoki címmel járó felhajtásról és elvárásokról.

A KO óriási fordulatot jelentett, mivel addig Namajunas villámgyors elsőkezes egyenesekkel és horgokkal kicsipkézte az ütőtávját csak kereső, zömök Andrade fejét. A brazil hiába rohamozott a direkt KO reményében, az amerikai csodálatos lábmunkával tért ki előle, és közben rendre fájdalmas találatokkal büntette őt; egy térdrúgással pedig sikerült földre is küldenie, de nem sikerült kiütnie Andrade-t. A brazil becsületére legyen mondva, hogy iszonyú sok benyelt ütés után is úgy ment előre, mint egy bika, Namanjunas-nak sokszor tényleg úgy kellett félresiklania, mint egy torreádornak.

Az viszont óvatosságra inthette, hogy a meccs első menetében Namanjunas ugyanolyan szituációba keveredett, mint a KO előtt. Akkor is karkulcsba fogta Andrade-t, így a brazil elsőre még meg sem tudta dobni, és amikor másodjára is felemelte, majd földhöz vágta, akkor az amerikai keményen tartotta a fogást, sőt, egy szép váltással majdnem ki is feszítette a könyökét.