A fiatal magyar repülő térdrúgással hódította meg a Madison Square Gardent

Óriási sikert aratott magyar idő szerint szombat éjjel a fiatal pehelysúlyú (65 kilós) Borics Ádám, aki a világ második legjelentősebb MMA-szervezete, a Bellator gáláján egy esélyesebbnek tartott ellenfél ellen, egy borzasztó nehéz meccset megfordítva,

irtózatosan nagy KO-val győzött.

A 25 éves magyar bunyós a legendás Madison Square Gardenben léphetett az oktagonba (ez a nyolcszögű ketrec hivatalos neve), ráadásul olyan egykori UFC-világbajnok és –klasszisok között, mint Lyoto Machida, Rory MacDonald vagy Chael Sonnen.

Borics ellenfele is óriási szintlépést jelentett korábbi meccseihez képest. Aaron Pico nem csak világklasszis birkózó-alappal rendelkezik (amit junior- és kadet-világbajnoki érmei mutatnak), amatőr bokszban is begyűjtött egy sor elismerést. Az MMA-ban eddig elsősorban boksztudásával villogott – a körülötte buzgó hype-ot látványos kiütésekkel alapozta meg -, azonban legutóbbi, januári meccsén meglehetősen buta módon, nyert helyzetből ment bele egy felesleges adok-kapokba, és durva KO-vereséget szenvedett. Veresége ellenére a bukmékerek és a szakértők is a 4-2-es profi mérleggel oktagonba lépő Picót tartották az esélyesnek a veretlen, 12 győzelemmel érkező Borics ellen.

Pico a meccsen ezúttal nem erőltette a látványos kiütést, inkább birkózásban akarta felőrölni a magyar versenyzőt, és a kezdő gongszótól kezdve folyamatosan nyomás alatt tartotta Boricsot. Az amerikainak sikerült többször is földre vinnie őt, de igazán jó pozícióba nem tudott kerülni – ennek ellenére az első menetet Pico egyértelműen megnyerte. A második menetben is Pico diktált, és az állandó földrekerülések és a hátról való védekezés egyre többet vett ki Boricsból. Azonban Pico egydimenziós stratégiája megbosszulta magát, ugyanis Borics másfél perccel a menet vége előtt eleresztett egy – bokkolt - bal fejrúgást, aminek elsősorban az volt a célja, hogy újabb földreviteli kísérletre provokálja Picót. Csakhogy az amerikai ezúttal csapdába szaladt, mert a magyar versenyző már betárazott számára egy gyönyörű ugró térdrúgást:

A lábra vadászó Pico azonnal a földre került, Borics jó pozíciót talált rajta ahhoz, hogy pár ütéssel pontot tegyen a meccs végére.

Borcsi Ádám győzelme az elmúlt évek egyik legnagyobb magyar profi MMA-sikere, hiszen egy valóban élvonalbeli szervezetben, az MMA-ban hagyományosan elképesztően kemény súlycsoportban, egy nemzetközileg is magasan jegyzett ellenfél elleni meccsen született. A magyar mérlege 13-0-ra javult, meccsei közül ráadásul 9-et idő előtt tudott befejezni (és ez az arány a Bellatorban is már 3-1). Innentől kezdve Picónál csak nehezebb ellenfelekre számíthat, hiszen a Bellator pehelyúlyában olyan klasszisok vitézkednek, min AJ McKee, Pat Curran vagy a bajnok Patricio Pitbull, de én a legvalószínűbbnek azt tartom, hogy Borics bepótolja majd az ír zseb-macgregor, James Gallagher elleni, sérülés miatt elmaradt meccsét.

Az egri származású magyar MMA-s sikerének egyik titka, hogy kezdeti magyarországi és ausztriai sikereit meglovagolva át tudta tenni főhadiszállását a tengerentúlra. Ráadásul az egyik legjobb kick-boksz edző, a holland Henri Hooft keze alatt csiszolódik, és a floridai Hard Knocks 365-ban minden nap lehetősége van olyan klasszisokkal edzeni, mint a UFC váltósúlyú bajnoka, Kamaru Usman.