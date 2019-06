A birkózó Torba Erik ezüstérmes az Európa-játékokon

A kötöttfogásúak 60 kilogrammos kategóriájában szereplő Torba Erik ezüstérmet, míg a 77 kilós Lőrincz Tamás bronzérmet nyert a minszki Európa-játékok birkózótornáján, írja az MTI.

A BHSE sportolója pénteken svéd, román, majd az elődöntőben grúz riválist győzött le, a szombati fináléban pedig az oroszok világ- és Európa-bajnoki címvédőjével, Sztyepan Marjanyannal mérkőzött.

Az orosz sztár állásból is nagyon veszélyes, lentről viszont szinte ellenállhatatlan, és ezt a döntőben is bizonyította. Torbának nyilvánvalóan az volt a célja, hogy aktív birkózással elkerülje az intést. Ez ugyanakkor csak közel másfél percig sikerült neki, akkor viszont le kellett hasalnia a szőnyegre, ahonnan Marjanyan pillanatok alatt összefogta és négyszer megpörgette, amivel 9-0-ás technikai tussal lezárta a meccset.

„Jó erőben voltam ma is, tudtam pihenni, a meccs közben pedig nem éreztem, hogy sokkal erősebb lenne nálam. Lent viszont a hosszú kezeivel gyorsan összefogott, beszorított, abból pedig már nem lehetett kimozogni - nyilatkozta az MTI-nek Torba. - Most azért még nem tudok igazán örülni az ezüstéremnek, holnap majd biztosan másként látom, de minden versenyzőnek az aranyérem a célja, nekem is az volt."

A 23 éves birkózó, aki idén harmadik volt az U23-as Eb-n, karrierje során először döntőzött világversenyen, ezzel a sportág első magyar dobogósa lett Minszkben.

Lőrincz Tamás a moldovai Igor Besleaga 5-1-es legyőzésével szerezte meg a harmadik helyet. A kétszeres világbajnoki bronzérmes 32 éves Lőrincz Torba Erik (60 kg) ezüstje után a második magyar birkózóérmet nyerte az EJ-n, melyen a magyar küldöttség 14. érme az övé (4 arany, 6 ezüst, 4 bronz).

„Nagyon kellett a két pörgetés, sokáig tartott mire sikerült, már hallottam az egyik bírót, amikor a színemet mondta, azután felállíthatott volna a vezetőbíró. Szerencsére sikerült, szükség volt rá, mert nem tudom, állásból képes lettem volna-e akciózni a második menetben, ha kell" - beszélt a bronzmeccsről Lőrincz Tamás, aki azt is elárulta, hogy egy fokkal sem lett jobban péntek óta. - "Nem tudom, mi van velem. Talán azért van, mert sok minden összejött mostanában, hétfőn még államvizsgáztam, előtte azért izgultam, aztán egyből jött az Európa-játékok. Meglátjuk, holnap mi lesz, bár akkor sem lesz jobb, mert Viktorért jobban fogok izgulni mint magamért."