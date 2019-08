Kíváncsi minden idők legtökéletesebben szétrúgott orrára? Biztos?

Magyar idő szerint vasárnap hajnalban már Uruguayban is debütált a világ vezető MMA-promóciója, az Ultimate Fighting Championship. De a UFC Montevideo nem elsősorban körömrágós meccseiről, hanem a horrorsérüléseiről maradt emlékezetes.

A legtöbb szörnyülködést az amerikai váltósúlyú (77 kilós) bunyós Mike Perry orra váltotta ki, melybe Vicente Luque egyik jól sikerült térdrúgása tett egy S-kanyart. A sérülés eleinte nem is volt feltűnő, ugyanis az amerikai a gyorsan bekapott rúgást követően azonnal ráfogott ellenfele csípőjére, és megpróbálta földre vinni őt. Azonban – az egyébként tökéletesen érthető – sietségében Perry a fejét benne hagyta az egyik legkellemetlenebb fojtásban (hogy miért is igazán kellemetlen, arra most nem térnék ki, de gondolom, a neve sok mindent elárul: „guillotine”), és a küszködés közben látszott, hogy valami történt az orrával, ugyanis rácsorgatott néhány deci vért ellenfele testére. Perry keménységére jellemző, hogy törött orral (azaz eleve légzési nehézségekkel küzdve) is sikerült kihámoznia magát a fojtásból, és

a meccset is csak az MMA-ban létező legkisebb különbséggel, megosztott pontozással vesztette el.

A kőkemény, technikás állóharcot hozó meccs egyébként a sérülésen túl is messze kiemelkedett a mezőnyből, a két bunyós látványra és a számok alapján is hajszálra egyforma teljesítményt nyújtott. Perry orrát pedig a meccs után egy montevideói kórházban azonnal helyrerakták, szóval esélyes, hogy a két kiváló bunyós néhány hónap után újból találkozhat egy visszavágóra.

A gálán egyéként egy másik gusztustalan sérülés is történt; a brazil légsúlyú (56 kilós) Raulian Paiva hiába ment tovább honfitársa, Rogério Bontorin találata után, amikor a bíró megállította a küzdelmet, kiderült, hogy

árokszerűen szétnyílt a szemöldöke.

És az árokból dőlő vért a meccs alatt nem lehetett gyorsan elállítani, így Paiva képtelen volt folytatni a meccset.

A két sérülés meglehetősen csúnya, azonban érdemes szem előtt tartani, hogy az orr, illetve a szemöldöknél a koponyára feszülő bőr kiemelkedően sérülékeny felületnek számítanak. És az ilyen sérülésekhez sokszor egy kiadós verés helyett egy focimeccs is elegendő.