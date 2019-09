McGregor decemberben újra bunyózik?

Az eset még decemberben történt, McGregort januárban ki is hallgatták, most ismét nyilatkoznia kell.

Conor McGregor a Twittere egy talányos posztot rakott ki, amiből sokan azt sejtik, hogy az MMA-s visszatér, és decemberben újra megküzd valakivel az oktagonban.

Az ír hipszterharcos utoljára Habib Nurmagomedovval csatázott. A meccs az ő vereségével és nagy balhéval zárult. McGregor is súlyos büntetést kapott ezért. Azóta csak az ír botrányairól lehet hallani, szexuális zaklatással is megvádolták, egy idős férfit meg is ütött egy kocsmában, és egy rajongó telefonját is összetörte.

McGregor hétfőn egy rövid üzenetet tett ki: „Dublin, december 14."

Mindebből azt valószínűsítik, hogy a harcos az ír fővárosban tér vissza. A CNN fel is vette a kapcsolatot McGregor menedzsmentjével, de érdemben nem reagáltak kérdéseikre.

Az MMA-s már augusztusban is utalt egy meccsre, akkor az ESPN-nek azt mondta, hogy valamikor év végén jöhet egy küzdelem.

McGregor már vonult vissza a visszavonulástól, akkor is az árát verte fel ezzel, tehát nem elképzelhetetlen, hogy tényleg lesz meccse.