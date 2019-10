Conor McGregor januárban újra bunyózni fog

Conor McGregor felfüggeszti visszavonulását és 2020. január 18-án újra harcolni fog az UFC-ben, jelentette be az ír ketrecharcos, aki este a CSZKA Moszkva–Fradi-meccsen is feltűnt.

McGregor a Habib Nurmagomedovtól elszenvedett vereség óta, 2018 októbere óta nem küzdött – a meccs utáni tömegbunyó miatt el is volt tiltva – , és aztán a visszavonulását is bejelentette. Az írről azóta leginkább csak botrányai miatt lehetett hallani, egy idős férfit is megütött egy kocsmában, és szexuális zaklatással is megvádolták.

A harcos néha azért belebegtette, hogy újra lesz meccse, bő egy hónapja is egy talányos üzenetet tett ki, úgy tűnt már decemberben visszatér, és Dublinban küzd majd egy gálán. Ebből nem lesz semmi, mert McGregor most egy moszkvai sajtótájékoztatón jelentette be, hogy január 18-án harcol majd legközelebb. Egyelőre nem tudja, hogy ki lesz az ellenfele Las Vegasban, de nem is nagyon érdekli.

A harcos elmondta, hogy jó fizikai állapotban van, és nagyon szigorú a napirendje, korán fekszik, korán kel, és nem iszik alkoholt, idézte McGregort a BBC.

McGregor már egyeztetett az UFC-vel egy következő lehetséges meccsről, a Nurmagomedov–Tony Ferguson-mérkőzés győztesével állna ki később.

Az ír harcos este már a CSZKA Moszkva-Fradi Európa Liga-meccsen volt, a közvetítésben is feltűnt néhány pillanatra.