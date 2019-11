Felrúgta az űrbe az állkapcsát

Annak ellenére, hogy az Ultimate Fighting Championship hétvégi moszkvai gálájának legnagyobb kérdése, hogy valóban fel tud-e nőni az óriási elvárásokhoz a földön-állva-levegőben egyaránt virtuóz Zabit Magomedsharipov a technikás Calvin Kattar ellen, a legnagyobb csattanás mégsem az ő, hanem a dagesztáni MMA-iskola egy másik kiválósága, a félnehézsúlyú (93 kilóval mérlegelő) Magomed Ankalejev nevéhez fűződik.

A 11-1-es profi mérleggel oktagonba (így hívják az MMA-ban sztenderddé vált nyolcszögletű, zárt küzdőteret) lépő kaukázusi bunyós ugyanis – a kommmentárok hüledezését idézve

föld körüli pályára állította ellenfele állkapcsát.

Ez a bizonyos ellenfél a csak „Bajnok” becenevet viselő kongói, de a Dél-Afrikai Köztársaságban edző Dalcha Lungiambula volt aki 34 éves kora ellenére csak idén debütált a UFC-ben (karrierszempontból ennyit számít, ha valaki sztárokat kitermelő MMA-klubokban edz), és első győzelme után rögtön egy sokkal, de sokkal esélyesebb, ráadásul hazai pályán küzdő bunyós ellen kellett volna bizonyítania.

Ennek ellenére Lungiambula csak a második menetben érezhette meg, hogy ezen a meccsen bizony csúnyán átrendeződhet az arcszerkezete, ekkor ugyanis egy szép gáncs után Ankalejev a földre vitte, és ott felülről látványra is kellemetlen könyökütésekkel kezdte bombázni. Azonban a meccs nem az ellenfél ledarálásával végződött, a harmadik menetben ugyanis újra állásból méregették egymást a bunyósok, mikor lendült a dagesztáni lába, és a talp alulról pont Lungiambula arcába csapódott. A kongói még szinte meg sem tudott szédülni, amikor Ankalejev lelépésből egy óriási jobbcsapottal is fejbe vágta. Ennyi elég is volt, a bíró azonnal közbeugrott, hogy megmentse Lungiambulát a szükségtelen veréstől.

Ankalejev korábban is alkalmazta a frontális rúgást, de inkább ellenfele testét célozta, hogy így tartsa távol őt. Azonban amikor a rúgással már nem taposott, hanem Lungiambula fejét célozta meg, akkor Ankalajev lába simán átsurrant a meglepett kongói alkarjai között, és

olyan hanggal landolt az állkapcsán, mint amikor valakit megcsapnak egy vizes törülközővel.

Ankalejevnek természetesen repült a gála kiváló dolgozójának címe és a vele járó 50 ezer dollár, a rúgást pedig a UFC történetének egyik legnagyobb KO-jához hasonlították, amit a legendás Anderson Silva követett el 2011-ben a szintén legendás Vitor Belfort ellen.