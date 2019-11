McGregor most már tényleg visszatér, méghozzá egy UFC-rekorder ellen

Conor McGregor a Habib Nurmagomedovtól elszenvedett veresége óta nem kicsi magánéleti és szakmai gödörbe került. A pehelysúly, majd a könnyűsúly bajnoki övét is elnyerő ír, aki szabályosan újradefiniálta a sztárság fogalmát az MMA-ban idén szexuális zaklatással vádolták, de azért is bíróság előtt kell felelnie, mert egy dublini kocsmában megütött egy idős férfit, aki McGregor nem akarta megkóstolni az ír által forgalmazott. Mindenközben riválisait betámadó tweetjeit egyre kevésbé lehetett komolyan venni, célpontjai leginkább egy talán soha vissza nem térő bunyós szájkaratéjaként söpörték félre inzultusait, kihívásait. McGregor mély válságát jelezte, hogy márciusban – mondjuk nem először – bejelentette visszavonulását, majd utána azt, hogy visszatér. Ez a visszatérés októberben vált kézzelfoghatóvá, amikor is a hónap végént tett moszkvai promóciós látogatásán bejelentette, hogy január elején visszatér, és már gőzerővel készül a meccsre.

Azt azonban nem árulta el, kivel is fog megküzdeni, viszont Dana White UFC-elnök csütörtökön az ESPN amerikai sportcsatornának elárulta,

már meg is állapodtak abban, hogy McGregor január 18-án, a UFC 246-os gálán Donald „Cowboy” Cerrone fog visszatérni.

Az amúgy nem túl erős felhozatalt mutató Las Vegas-i gála főmeccsét egyébként hónapok óta nem hirdették ki, ezért mindenki gyanakodott arra, hogy a helyet az írnek tartják fent.

Az ellenfél személye sem volt akkora meglepetés, legfeljebb az, hogy a leginkább a könnyűsúlyban (70 kilóban) otthonos McGregor váltósúlyban (azaz 77 kilóban) vállalta a bunyót az utóbbi években a két kategória között liftező Cerrone ellen. A coloradói bunyós egyébként minden szempontból jó választás: „Cowboy” ugyanis a UFC egyik legtöbbet foglalkoztatott és legkedveltebb bunyósa, akinek minden meccsén garantált a tűzijáték. A 36 éve veterán egy sor rekordot tudhat magáénak; övé a legtöbb győzelem (22), a legtöbb idő előtti befejezés (16) és a legtöbb különdíj (szintén 16). A meccsre 36-12-1-es (az utolsó szám a törölt eredményt jelzi) mérleggel készülhet, legutóbb az elképesztően sűrű könnyűsúly Habib melletti másik extraklasszisától, Tony Fergusontól szenvedett vereséget.

A meccsen várható prémiumok miatt Cerrone is előre dörzsölheti a markát, McGregor szempontjából viszont leginkább az lehetett a döntő érv az ellenfél kiválasztásánál, hogy „Cowboy” egy kőkemény, technikás és népszerű bunyós, védekezése viszont soha nem volt túl jó – azaz nem túl nehéz eltalálni. Márpedig McGregor nem csak pehelysúlyban volt rettegett bal kezének ütőereje miatt (az „ütőerő” egyébként félrevezető elnevezés, mivel valójában a gyorsaság, a ritmus és a találati pontosság kombinációja teszi naggyá az ír balegyeneseit és horgait), könnyűsúlyban is sokszor ültette le ellenfeleit egy-egy találatával. A párosítás persze ennél sokkal több finomsággal kecsegtet (olyan tényezőkre gondolok, mint Cerrone földharca vagy McGregor testrúgásai), ezekről az Indexen a meccshez közeledve részletesen is olvashat majd.