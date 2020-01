McGregor KO-ja után a legyőzött ellenfél nagymamáját ölelgette

Colby Covington csak egy átlagos MMA-s volt, de két éve szóltak neki, hogy ki fogják rúgni a UFC-ből, mire elhatározta, hogy a gyűlöletből épít magának karriert. Megmutatta, hogy 2019-ben már a prosztóság is lehet kifinomult.

Conor McGregor egy villámgyors, 40 másodperces KO-val tért vissza az UFC-be, majd az ír ketrecharcos győzelme után is megélt pár nagy pillanatot, amikor a kiütött Donald Cerrone nagymamáját ölelgette. Elég nagy a kontraszt ahhoz képest, hogy a Habib elleni meccse után kisebb tömegbunyó alakult ki a küzdőtéren két harcos csapata között.

McGregor végig tisztelettel viselkedett ellenfelével szemben, a meccs előtt pacsiztak, utána is odament hozzá, és megölelte. Amikor elhagyta a küzdőteret, akkor Cerrone 82 éves nagymamájához, Jerryhez is odalépett. McGregor átölelte a nőt, aki ezt viszonozta, és még egy puszit is adott az ír bajnoknak.

„Ő egy fenomenális nő. Itt volt az este első meccsétől az utolsóig. Tiszteletet mutatott irántam, én is ezt tettem felé. Nagyszerű volt vele a találkozó. Micsoda nő, és micsoda férfi az, akit felnevelt" – áradozott McGregor.

A győztes egy kis beszédet is tartott, ahol egy kicsit reklámozta whiskey-jét. és elmondta, tetszik neki a váltósúly. Azt azonban tudja, hogy még nincs igazi formában, ezért az esti ünneplés után holnap már újra az edzőteremben lesz.

