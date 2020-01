Conor McGregor: Trump az USA valaha volt legjobb elnöke

Minden idők legnagyobb amerikai antiszemita támadását egy kiadós sorosozás váltotta ki. Amerikában náci propaganda, amire mi már csak legyintünk, de a határok ott is elcsúsztak. A szélsőjobboldali merényletsorozat felforgathatja a félidős választásokat is.

Donald Trump is megünnepelte az Egyesült Államokban fontos polgárjogi ünnepnek számított Martin Luther King-emléknapot, mely mozgó ünnepként idén történetesen egybeesett az elnök beiktatásának harmadik évfordulójával. Trump ezért rá jellemző módon amellett, hogy sokakat meglepve ellátogatott a jeles polgárjogi mártír washingtoni szobrához, tulajdonképpen nem Kinget, hanem saját magát ünnepelte meg posztjában (én kérek elnézést, ha az eredetihez képest a fordítás túl cizelláltra sikerült):

Pontosan három éve tettem le a hivatali eskümet. Tökéletes egybeesés, hogy pont ma van Martin Luther King emléknapja is. Az afroamerikai munkanélküliség messze a LEGALACSONYABB hazánk történetében. És a valaha mért legjobb szegénységi, fiatalokkal kapcsolatos, foglalkoztatási adatok. Nagyszerű!

Ezzel kapcsolatban azért érdemes megjegyezni, hogy Trump nem csak hogy minden etnikai/vallási kisebbséghez intézett már valamilyen prosztó beszólást, de listája élén pont a feketék szerepelnek – köztük a „menjenek vissza, ahonnan jöttek” színesbőrű képviselőnőktől a „nem is amerikai” Barack Obamáig. Ráadásul Trump gyűlöletbeszédének nem csak a passzív hallgatósága kiterjedt, hanem sokakat valódi tettekre is inspirál: elnöksége alatt folyamatosan nő a gyűlölet-bűncselekmények száma (paradox módon ezt a trendet a feketék és bevándorlók mellett a Trump által sokat méltatott zsidóság is nyögi).

Az önfényezés és az arcpirító ferdítés önmagában nem lenne hír, csakhogy Trump emlékposztját nem más retweetelte, mint a küzdősport Donald Trumpja, a gyűlöleten alapuló pszichológiai hadviselés (ma már koronázatlan) királya, Conor McGregor, aki az elnökhöz hasonló - talán a legutóbbi győzelmének mámorában született - slampos bejegyzésében azt írta:

Fenomenális elnök. Minden bizonnyal az Egyesült Államok Valaha Volt Legjobbja (G.O.A.T.). Szinte biztos, hogy az, pedig egy sor lenyűgöző előd vállain ül. Nem egyszerű tett.

McGregor támogatása azért is nagyon komoly dolog, mivel az Egyesült Államokban 33 millió ember tartja számon ír származását, és az MMA valaha volt legnagyobb ikonja az írek körében valóságos nemzeti hősnek számít.

Azonban könnyen lehet, hogy a duplafenekű poénokat kedvelő ír valójában csak megtrollkodta az elnököt és saját trumpista rajongóit is. Ugyanis McGregor, ha épp nem akarja valamelyik ellenfelét a vallási- és nemzeti sztereotipiákra rájátszó promóciós gyűlöletbeszédével felingerelni, igazi apolitikus mókamester, aki néhány éve azt posztolta, hogy

Bazd meg a politikát. Bazd meg a vallást.

De közben a melegházasság írországi törvénybe iktatása mellett kampányolt. Ráadásul amikor Trump még elnökjelöltként azon kárörvendett, hogy a női MMA legnagyobb sztárja, a baloldali Bernie Sanderst támogató Ronda Rousey csúnyán kikapott Holly Holmtól, akkor a sportszerűtlen károgáson feldühödött McGregor konkrétan elküldte a fenébe Trumpot: