Itthon is van olyan birkózólány, aki egy bajnokságon megveri a fiúkat

A múlt héten írtuk meg, hogy egy középiskolás amerikai lány a fiúk között nyerte meg az állami birkózóbajnokságot. Hasonlóra itthon is van példa alacsonyabb korosztályban. A 13 éves Bocsa Vivien is szerzett már korosztályos bajnoki címet a fiúk mezőnyében.

Február 23-án Dorogon rendezték meg a diák I.-es korosztály szabadfogású bajnokságát, ahol Bocsa a 85 kilós kategóriában mindhárom fiút ellenfelét tussal legyőzve nyert aranyérmet. Ezen a bajnokságon nem rendeztek külön versenyt a lányoknak, a fiúk között próbálkoztak még néhányan, de csak Bocsa szerzett aranyat. A 38 kilósok között Balázs Éda kemény ellenfélnek is bizonyult, végül ezüstérmes lett. A többi lánynak nem sikerült dobogóra állnia a fiúk között. A magyar szövetség szabálya egyébként ezt lehetővé teszi, serdülő korig küzdhetnek együtt a lányok fiúkkal.

Ahogy azt Bocsa Vivien édesapjától, Bocsa Tibortól megtudtuk, lánya nem először győzött le nálánál nagyobb és erősebbnek látszó fiúkat, vert már +85 kilóban indulókat is. Azt írta, Bocsa, lánya csak úgy tudott 85 kilóban elindulni, hogy a mérlegelés előtt jó pár liter vizet megivott, meg kellett haladnia a 76 kilós súlyt.

„Azért szeret a sokkal magasabb és súlyosabb fiúkkal birkózni, mert a megszokottnál sokkal erősebb, ezt a fiúk elsőre nem látják, meglepi őket, ezt azzal is tetézi, hogy sokkal gyorsabb is. Mire feleszmélnek, hogy itt a baj, addigra már megverte őket.

Azt mesélte, hogy a mostani +85 kilóban induló fiúk tavaly még lesajnálták egy verseny előtt, de amikor vesztettek, akkor sírva mentek le a szőnyegről. A mostani országos bajnokságon ezek a fiúk már fellégeztek, amikor hallották, hogy nem az ő súlycsoportjukban van” – írta kérdésünkre Bocsa Tibor.

Bocsa Vivien testvérével együtt dzsúdózott, de túl sok edzésük maradt el, a mozgásigényük pedig nagy volt, így a Hajdú-Bihar megyei Bárándi KSE toborzása után a birkózás mellett döntöttek három évvel ezelőtt. Már első évében bronzérmet a korcsoportos ob-n. 2018-ban már magyar bajnok lett kategóriájában, és a fiúk között is szerzett egy bronzérmet, majd diák I.-ben is nyert ob-t a lányok és a fiúk között is.

Idén szülői engedéllyel már a serdülő lányok között is indult két válogatóversenyen, egy aranyat és egy bronzot szerzett. Apja szerint a jövőben már kevesebbet küzd majd a fiúkkal, szeretnék megóvni a sérülésekről, hogy sikeres és hosszú karrierje legyen a női szabadfogásban.