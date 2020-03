Meghajolt a koronavírus előtt az utolsó nagy sportszervezet is

Annak ellenére, hogy a koronavírus által fertőzött országok többségében már a családi vacsorák és a baráti sörözések szintjén fontolgatják a rendezvények korlátozását, és már rég nem kérdés, hogy a nagy sportrendezvényeket jegelni kell a vírus távozásáig, vannak olyan szervezetek, melyek pont a foci, a kosárlabda, a baseball és társaik által hagyott űrbe akarnak benyomulni.

Ilyen például a világ vezető MMA-promóciós szervezete, az Ultimate Fighting Championship (UFC), mely mindent megtett azért, hogy gáláit megtarthassa. A hétvégén Brazíliavárosban még üres lelátók előtt lebonyolítottak egy rendezvényt, azonban a most hétvégére Londonba tervezett UFC-gála az Egyesült Államok (majd az Európai Unió) által bevezetett utazási korlátozások miatt kútba esett. Ennek ellenére a UFC főnöke, Dana White még vasárnap is kötötte az ebet a karóhoz, hogy az amerikai gálák meg lesznek tartva, legfeljebb olyan tagállamokban, ahol nem léptettek életbe szigorú korlátozásokat a tömegrendezvényekre. Ez a vállalás egyre esélytelenebbnek tűnt, miután az amerikai kormány járványügyi hatósága, a CDC (Centers for Disease Control and Prevention) által a hétvégén megfogalmazott ajánlás, miszerint az 50 főnél több embert megmozgató rendezvényeket el kell halasztani.

Végül magyar idő szerint kedd hajnalra a UFC vezetősége is belátta, hogy - az amúgy nagy felháborodást kiváltó – manőverezés esélytelen, Dana White bejelentette, hogy a követező három gálát elhalasztják.

Mindent megtettünk, hogy London, (az Ohio állambeli) Colombus és (az oregoni) Portland helyett új helyszíneket keressünk. De ahogy napról napra új utazási és gyülekezési korlátozásokat vezettek be, lehetetlenné vált a tervezés. Még Vegasban sem tudtunk helyszínt találni, mivel legalább március 25-ig megtiltották az összes küzdősport-rendezvény megtartását.

White leszögezte, az említett, eredetileg március 21-re, március 28-ra és április 11-re tervezett gálák után következő április 18-i UFC 249 még mindig tervben van, de az eredeti brooklyni helyszín változhat (és a New York-i helyzetet elnézve változni is fog). Márpedig erre a gálára tervezték a UFC idei évének meghatározó küzdelmét, melyet a UFC egyik legnagyobb sztárjává avanzsált könnyűsúlyú bajnok Habib Nurmagomedov és a 12 meccses veretlenségi sorozattal büszkélkedő, excentrikus Tony Ferguson vív. A meccs jegy- és közvetítési bevételei borítékolhatóan dollárszázmilliókra rúgnak majd, így azután érthető módon a UFC foggal-körömmel ragaszkodik hozzá. Mivel a szervezet jelentő globális eléréssel rendelkezik, ezért szinte biztos, hogy valamilyen Egyesült Államokon kívüli helyszínben gondolkozik (bár azt egyelőre meg sem tudom tippelni, hogy melyik országban).

A sors furcsa fintora, hogy a Habib-Ferguson párosítás az MMA elátkozott meccse,

melyet eddig négyszer hirdetett meg a UFC, és négyszer kellett törölni. Volt olyan, hogy a dagesztáni a brutális fogyasztási procedúra miatt rosszul lett a mérlegelés előtt, és a sportcsarnok helyett a kórházban kötött ki. Az amerikai pedig az egyik meccs előtt két nappal úgy szenvedett térdszalagszakadást, hogy sajtótájékoztatóját követően odament pacsizni egy váratlanul felbukkanó ismerőséhez, közben megbotlott, és elszakította a térdszalagját.