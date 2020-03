Conor McGregor egymillió eurós felajánlást tett az ír egészségügynek

Conor McGregor a világ talán legismertebb küzdősportosa bejelentette, hogy egymillió euró értékű védőfelszerelést adományoz a koronavírussal küzdő ír kórházaknak.

A ketrecharcos az ír pénzügyminiszternek, Pascal Donahue-nak tett ígéretet az adományozásról. A miniszter arra kérte McGregort, hogy ő is bátorítsa az íreket a távolságtartásra. A sportoló egyébként már korábban kiállt az elzárkózásért, a kormányt is arra kérte, hogy hozzon szigorúbb intézkedéseket a járvány megfékezéséért. Szerinte az építkezések és a repülőterek is komoly veszélyforrások még, ezeken a helyeken is lezárásra van szükség. McGregor

„Fájdalmas látni számomra, hogy mi történik Írországban és az egész világban" – mondta McGregor.

Azt kérte, az általa vásárolt védőeszközöket az egyik leginkább leterhelt terület, a Leinster régió kórházaiban kell felhasználni. A harcos több frontkórházat megemlített, és megjegyezte az egészségügyi dolgozókra utalva: „Nem is tudom, hol lennénk ezek nélkül a bátor férfiak és nők nélkül."

(viaOmnisport)