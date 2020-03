Kútba esett az év legnagyobb bunyója

Oroszország is belebetegedhet a járványba. Hetekig kedvezőek voltak az esetszámok, de mostanra már több mint 1000 igazolt fertőzöttnél járnak. Ha sikerül is megállítani a vírust, a gazdaságot a padlóra küldiheti.

A világ vezető MMA-promóciós szervezete, az Ultimate Fighting Championship menedzsmentje a koronavírustól tüdőgyulladás helyett vérszemet kapott. A UFC valahogy úgy gondolkodik, hogy a bunyóhoz úgyis csak két fiatal, életerős ember kell, azaz a párosításokat közvetlenül nem érinti a a koronavírus fenyegetése; a kieső jegybevételért pedig úgyis kárpótolja őket az, hogy ők maradnak egyedül állva a tévében leadható sportágak közül.

Azonban a globálissá váló korlátozások hatására a UFC is kénytelen volt több gáláját törölni, de Dana White, a szervezet vezetője váltig állította, hogy a UFC egyik legnagyobb sztárjává avanzsált könnyűsúlyú bajnok Habib Nurmagomedov és a 12 meccses veretlenségi sorozattal büszkélkedő Tony Ferguson április 18-ra kitűzött meccsét mindenképpen meg fogják tartani, és legalább 4-5, az Egyesült Államokon kívüli helyszínnel folynak a tárgyalások.

Azonban a spekulációnak és a tervezgetéseknek vége, ugyanis Habib Nurmagomedov a Russia Todaynek elárulta, hogy épp Oroszországban, pontosabban a Kaukázusban található szülőföldjén, Dagesztánban tartózkodik, és a koronavírussal épp ismerkedőfélben lévő országot az utazási korlátozások miatt nem tudja elhagyni. Ellenfele, Tony Ferguson viszont az Egyesült Államokban van, szóval nehezen lehetne megoldani a találkozást.

Habib elárulta, hogy miután három hétig San José-ban, az American Kickboxing Academyn készült, március 19-20-án csapatával átrepült az Egyesült Arab Emírségekbe, mert a UFC arról tájékoztatta őt, „99 százalék”, hogy a New York-i Brooklynból oda fogják átszervezni a meccset (ez az optimizmus azért is bizarr, mivel ekkorra a kedvelt MMA-színtérnek számító Öböl-államban már száznál is több fertőzöttet regisztráltak), és Habib egy hónapot akart magának adni az akklimatizálódásra. Azonban az Emírségek nem sokkal landolásuk után belengetett egy sor komoly utazási korlátozást; és mivel a szintén lezárt Egyesült Államokba már nem repülhettek vissza, ezért hazatértek Oroszországba. Habib láthatóan lemondott arról, hogy áprilisban bunyózni fog:

Jelenleg Dagesztánban vagyok, és minden nap edzek és készülök. Bár azt nem tudom, mire is készülök, mivel miután megérkeztünk Oroszországba, megtudtuk, hogy itt is lezárják a határokat, ugyanúgy, mint az Egyesült Államokban, Európában, az Emírségekben, mindenhol. Az egész világ karanténban van.

A könnyűsúlyú klasszis úgy tudja, hogy Dana White annyira ragaszkodik a UFC 249 megtartásához, hogy még az ő meccsét is elengedni, és a helyzethez igazított párosításokat hoz össze (erről maga a UFC-vezér azt mondta korábban, hogy „soha nem látott mezőnyt” toboroz a zárt kapusra tervezett gálára).

Azonban Habib Nurmagomedov ellenfelének, Tony Fergusonnak egyelőre nem esett le, milyen komoly a járványügyi helyzet, mivel Habib kételyeire azt posztolta ki, hogy (szöveghűen idézem):

Az Utazási Korlátozás Nem Fog Megakadályozni Abban, Hogy Szétrúgjam A Segged, Szóval Ne Használd Fel Kifogásként.

A helyzet iróniája, hogy ezt a meccset UFC, az elmúlt négy évben négyszer hirdette meg, majd négyszer törölte. Volt olyan, hogy Habib a brutális fogyasztási procedúra miatt rosszul lett a mérlegelés előtt, és a sportcsarnok helyett a kórházban kötött ki; Ferguson pedig a meccs előtt két nappal konkrétan úgy szenvedett térdszalagszakadást, hogy sajtótájékoztatóját követően odament pacsizni egy ismerőséhez, megbotlott egy kamera kábelében, és elszakította a térdszalagját.

(via BloodyElbow)