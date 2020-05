Letépte ellenfele lábát a kismama

A világ vezető MMA-szervezete, az Ultimate Fighting Championship három floridai gála után visszatért Las Vegas-ba, ahol magyar idő szerint vasárnap hajnalban valamelyik nagy aréna helyett a UFC főhadiszállásán, a UFC APEX-ben rendezték meg a soron következő rendezvényt.

Ahogy azt az elmúlt hónapok gáláinál megszokhattuk, legalább annyi szó esett a koronavírus elleni védelmi intézkedésekről, mint a bunyókról. A Las Vegas-i sporthatóság szerdán zöld utat adott a küzdősport-rendezvényeknek, de a koronavírus fenyegetéséről – az amerikai republikánus elit egy részéhez hasonlóan – mindig is szkeptikusan nyilatkozó UFC-főnök Dana White-nak annyira derogált a bunyósokon és a vezetőbírón kívül a gála minden résztvevőjének előírt maszkviselés, hogy inkább az APEX egyik különterméből nézte a meccseket.

A gála nem csak a nézők hiánya (a UFC saját becslése szerint a jegybevételek elmaradása idén 100 millió dolláros kiesést eredményezhet) és a szigorú higiéniai előírások – a meccs utáni hagyományos interjúkat is külön kamrában, fertőtlenített headsettel készítették – miatt volt rendhagyó, hanem azért is, mivel a UFC-központ oktagonjának (nyolcszögletű küzdőterének) átmérője másfél méterrel kisebb a UFC-gálákon megszokott 9 méternél. A leszűkített tér a várakozásnak megfelelően intenzívebb, több összecsapással járó meccseket hozott, és talán ennek köszönhetően a 11 meccsből hat fejeződött be idő előtt.

Újabb rémálomban találta magát a volt bajnok

A főmeccs ugyan végigment, de a váltósúly volt bajnoka, az amerikai Tyron Woodley elképesztő szívósságának és csapatorvosának köszönhette azt, hogy kihúzta 25 percen keresztül a brazil Gilbert Burns ellen. Ugyanis Burns - aki a magyar MMA-s Borics Ádám floridai csapattársa – egy összekapaszkodásból már az első menetben a padlóra küldte Woodleyt. Majd amikor egy kiadós verést követően Woodleynak sikerült kimásznia ellenfele alól, akkor Burns egy jobbhorog elől szépen kilépve egy balcsapott-tal újból földre küldte.

Tyron Woodley és Gilbert Burns

Az első öt perc után Woodley két leütéssel a fejében, szemöldöke felett mély hasadékkal vonult pihenőre, de a második menetre a vérzést elállították, és az amerikai kicsit össze is tudta magát szedni. De Burns nyomása nem lankadt, ütéseivel a harmadik, majd a negyedik menetben is megrendítette Woodley-t, akit állandó combrúgásokkal is amortizált.

There's a massive cut over the left eye of Tyron Woodley 😬 #UFCVegas pic.twitter.com/fwoSlTHF4o — ESPN MMA (@espnmma) May 31, 2020

Woodley azonban kihúzta a meccs végéig, de ő maga is elismerte, hogy „irtózatosan szétrúgták a seggemet”. Ráadásul a 2016 és 2019 között regnáló bajnoknak sorozatban már másodszor rúgták szét a seggét (Kamarus Usman ugyancsak egy 25 perces „rémálommal” vette el bajnoki övét), és 38 évesen, 25 profi meccsel (19-5-1-es mérleggel) a háta mögött könnyen lehet, hogy számára ez már a vég kezdete.

A 33 éves Burns ellenben meccsről meccsre fejlődik. A földharc-ászként a UFC-be érkezett zömök brazil állóharcban rengeteget fejlődött, és az is jót tett neki, hogy egy súlycsoportot feljebb ugrott, és nem kell magát kizsigerelnie a fogyasztással. Burns 2016 óta veretlen, és sorozatban negyedik győzelmét aratta a váltósúlyban. És mivel Demian Maia márciusi kiütésével és most Woodley megverésével jobban reflektorfényben van, mint a nyolcmeccses győzelmi sorozattal rendelkező, de a koronavírus miatti leállást megszenvedő angol Leon Edwards, ezért könnyen lehet, hogy ő lesz Usman kihívója (ami azért is lenne pikáns párosítás, mivel Usman és Burns edzőpartnerek, Woodley ellen is együtt készültek).

Letépte ellenfele lábát a kismama

Az amúgy is jó kis meccsekkel teletűzdelt gála egyik leglátványosabb teljesítményét a női szalmasúly (52 kiló) földharc-klasszisa, Mackenzie Dern nyújtotta. A brazil-amerikai harcművész-családból származó 27 éves Dern tavaly júniusban szült, ennek ellenére azóta már másodszorra lépett az oktagonba, ezúttal az amerikai Hannah Cifers ellen. Cifers agresszívan kezdett, összekapaszkodásból sorozta Dernt. De utána Dern kibontakozott a kedvezőtlen pozícióból, és amikor Cifers újból közel akart hozzá kerülni, akkor egy szép kaszáló csípődobással földre vitte. És bár nem tudott Cifers fölé kerülni, a kavarodásban Dernnek sikerült izolálnia ellenfele bal lábát, és innen egy hozzá hasonló földharc-specialistának már gyerekjáték volt megfeszítenie ellenfele térdét. Amint érezte, hogy baj van, Cifers azonnal jelezte, hogy részéről ennyi, nem akarja elveszteni térdszalagjait.

A UFC női súlycsoportjaiban egyébként ez volt az első olyan meccs, mely térdfeszítéssel fejeződött be.

