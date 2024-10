„16 millió forinttal sem lennék több, az embereknek viszont szükségük van rá”

Losonczi Dávid világbajnok, olimpiai ötödik birkózó elmondta, ötödik helyéért járó pénzjutalmát 16 millióra forintra kiegészítette, és több szervezetnek felajánlja. A 24 éves sportoló nem árulta el, hogy pontosan kiknek adja ezt az összeget, de az egészségügyet, a lakhatási problémákkal küzdő embereket és állatmenhelyeket is egyaránt szeretne belőle támogatni.

A hazai szövetség beszámolója szerint Losonczi már régóta tudta, hogy műtét vár rá, de mivel olimpiára készült, nem foglalkozott vele. Jelenleg arra koncentrál, hogy tökéletes állapotban vágjon neki az alapozásnak, és elmondása szerint nemrég a kontrollvizsgálaton is megerősítették abban, hogy minden a legnagyobb rendben halad. A 24 éves kötöttfogású birkózó felidézte a Párizsban történteket – ahol vb-címvédőként két győzelem után két vereséggel az ötödik helyen zárt –, és bár készült a nagy közönségre, valamint a média hatványozott érdeklődésére is, mégis meg volt szeppenve és nem tudta kizárni, hogy olimpián birkózik.

Ez volt életem első olimpiája, meg kellett élni. Arról nem is beszélve, hogy hatalmas nyomással mentem ki, amelynek egy részét én tettem magamra. Azt vártam, és mások is azt várták, hogy aranyéremmel térek haza. Úgy hiszem, ez hiba volt, úgy kellett volna kimennem, hogy kibirkózom magam, és lesz, ami lesz

– mondta a 87 kilós klasszis, majd hozzátette, nagyon rosszul érintette a későbbi győztes, Szemen Novikovtól az elődöntőben elszenvedett vereség, de hisz abban, hogy minden okkal történik és már pozitívan látja a helyzetet, majd kijelentette: „Nem állok meg az olimpiai aranyéremig!” A nyári játékokat követően rengeteg üzenetet kapott a szurkolóktól, emiatt átértékelte a párizsi szereplését.

„Nekem az emberség az elsődleges célom, hogy azért szeressenek, aki vagyok, ne azért, amit elértem. Nyilván nem az ötödik helyért mentem ki, de az emberek ettől függetlenül is szerettek, azért, aki vagyok. Ez minden szempontból nagyon sokat adott, hatalmas motivációt jelent a jövőre. Szóval mindent összevetve: nagy lecke, drága tanulópénz volt Párizs, mégis pozitív élményként maradt meg” – mondta az ESMTK sportolója, aki az olimpián azt is kijelentette, hogy az ötödik helyéért járó pénzjutalmat teljes egészében jótékony célokra fordítja majd, most pedig elárulta, hogy ezt az összeget (15 millió 700 ezer forint) kiegészítette 16 millió forintra, és három részben fogja szétosztani.

Losonczi nem árulta el, hogy pontosan kiknek adja ezt a pénzt, de az egészségügyet, lakhatási problémákkal küzdő embereket és állatmenhelyeket is egyaránt szeretne belőle támogatni.

Megvan mindenem, tizenhatmillió forinttal nem lennék se több, se kevesebb, azoknak az embereknek viszont nagy szükségük van rá, akiknek ezt adom. Soha nem a pénzért birkóztam, a célom az, hogy dicsőséget szerezzek Magyarországnak, és egészen biztos, hogy a jövőben is ugyanígy gondolkozom.

