Papp Laci is feltámadhat a Hősök terén rendezendő centenáriumi bokszfiesztára

Augusztus 17. kettős ünnep: 1925-ben ezen a napon alakult meg a Magyar Ökölvívók Szövetsége, és napra pontosan 45 évvel később megszületett e testület jelenleg regnáló elnöke, Kovács „Kokó” István. Természetesen ez csak véletlen egybeesés, ami viszont erősen hivatalos: világra szóló, reggeltől estig tartó buli lesz ezen a napon a Hősök terén a centenáriumra emlékezve, még az is lehet, hogy a háromszoros olimpiai bajnok Papp László, az egyetemes boksz legendás alakja is feltámad, még ha csak virtuálisan is.