Régi-új versenymérnököm lesz idén

Ha valaki megkérdezi tőlem, hogy ki a világ legjobb mérnöke, akkor gondolkodás nélkül azt felelem, hogy Bári Gergő. Az én szememben ő az első számú versenymérnök, és annak ellenére is az marad, hogy 2018-ban pilóta-versenymérnök felállásban nem dolgozunk tovább együtt. Hogy így alakult, annak volt egy gyakorlati és egy személyes oka. Utóbbival kezdem, mert mindkettőnknek az a fontosabb.

A katari szezonzáró mindkettőnknek nagy pofon volt

Már tavaly év közben észrevettem, hogy Gergőben megindult egy folyamat, sokszor őrlődött, hogy miként tudja a legjobbat adni nekem. Valahol még nyilatkozta is, hogy bárkivel dolgozik együtt, mindenkinek a 100 százalékot adja, de ha én ülök az autóban, a 110 sem elég. Már sok évre nyúlik vissza a munkakapcsolatunk, bátran mondhatom, hogy barátokká váltunk. Kialakult köztünk egy olyan kötődés, ami miatt ha nem úgy sikerült valami, ahogyan azt szerettük volna, még inkább önmagát ostorozta.

Ebből a szempontból,

ami tavaly Katarban történt, az legalább akkora pofon volt neki, mint nekem.

A világbajnoki címért utaztunk a szezonzáróra, aminek a megszerzésére végül egy technikai meghibásodás miatt nem maradt esélyünk. Gergő nehezen szabadult a gondolattól, hogy tehetett volna valamit annak érdekében, hogy azt a fékhibát kivédjük. Hiába mondtam el neki mindig, hogy ez nem igaz, nehezen lépett túl a dolgon. Végül elárulta, hogy csak akkor tudna továbbra is mellettem maradni, ha azt érezné, hogy övé a teljes a kontroll és mindenkit a saját elvárásai szerint felügyelhet, mert csak így lehetne nyugodt, hogy mindent megtett értem. Azt mindketten tudtuk, hogy egy gyári csapat hierarchiájában ez nem lehetséges.

Örülök, hogy Gergő még inkább jelen lesz a M1RA-nál

Természetesen nem szakadunk el teljesen egymástól, hiszen Gergő az idei évtől még nagyobb szerepet vállal közös csapatunkban, a M1RA-ban. Nagyon örülök, hogy a felszabaduló energiáit így köti le. Egyikünk sem élte meg tragédiaként, hogy pilóta és versenymérnök kapcsolatban nem folytatjuk együtt, hiszen ugyanúgy megvannak a közös céljaink, amikért továbbra is vállvetve dolgozunk. Teljes mértékben megértettem és elfogadtam a döntését.

Emellett azért sem győzködtem erőszakosabban, hogy gondolja meg magát, mert mint már említettem, volt egy gyakorlati oka is annak, hogy 2018-ban nem Gergő lesz a mérnököm. Amikor elköteleztem magam a Hyundaihoz, elmondták nekem, hogy megvan mindkét autóra a komplett csapatuk, így nincs lehetőségem saját szakembereket magammal vinni. Akkor azt még nem tudhattam, hogy ez a felállás később változni fog, ugyanis az egyik versenymérnök idő közben elhagyta a csapatot. Mire azonban ez kiderült, már Gergő és én is megbékéltünk a kialakult a helyzettel, nem akartam már bolygatni a dolgot.

Úgy éreztem magam, mint a mesében az új mérnökömmel

Az a puszta véletlen műve, hogy a Hyundai ezután külsős szakembert szerződtetett, és arra az Andrea Cisottira esett a választásuk, aki 2016-ban a Hondánál volt a versenymérnököm. Nagyon szerencsés helyzetben érzem magam, úgy történt minden, mint a mesében. Ugyanis, ha megkérdezik tőlem, hogy ha Gergőn kívül bárki mást választhatok, kit szeretnék a mérnökömnek, akkor ugyanúgy gondolkodás nélkül bököm ki a következő nevet: Andrea Cisotti.

Nincs ebben semmi kötelező udvariaskodás, hiszen rendkívül pozitív emlékeim vannak a vele való közös munkáról, ráadásul ugye tavaly is egy csapatban dolgoztunk, még ha nem is az én mérnököm volt akkor már. Egy pilóta-mérnök kapcsolatban mindig az összeszokás a legnagyobb nehézség, de mi ezen már túl vagyunk a 2016-os év első feléből Andreával. Ha már megvan az összhang, tudjuk, hogy mikor és hogyan kell a másikhoz szólni, onnantól már sokkal könnyebb a közös munka, és nekünk ezzel már nem lesz gondunk.

Három közös teszt után felkészülten megyünk Marokkóba

Ami nehézséget okozhat az elején, hogy így mindketten újak vagyunk a BRC Racing Teamnél, mindkettőnknek össze kell még komolyabban ismerkednünk a csapat többi tagjával – de ez Gergő esetében ugyanígy lett volna. Az autóval hozzám hasonlóan már Andrea is bőségesen szerzett tapasztalatokat, megkapta a munkájához szükséges összes adatot a Hyundaitól, és már két közös teszten is túl vagyunk. Múlt héten Olaszországban, a mai napon a Hungaroringen segítette a munkámat, és így lesz ez a soron következő barcelonai kollektív teszten is.

Ez a három alkalom elég ahhoz, hogy mi a hárman, az i30 N, Andrea és én tökéletesen egymásra találjunk, hogy jövő hétvégén teljesen felkészülten kezdjük meg a szezont Marokkóban.