Vila Realban visszatérhetünk az élmezőnybe

Sikerült feltöltődnöm az elmúlt hetekben, nem is emlékszem, hogy mikor töltöttem legutóbb ennyi időt otthon. A két pici mellett persze nem a jó nagy alvásokról szólt ez az időszak, de a Vila Real-i versenyhez közeledve tudatosan figyeltünk arra Johannával, hogy az elmúlt napokban fizikailag is kipihenjem magam, és készen álljak a szezon újabb kihívására.

Altatás és a dzsókerkörös stratégia

Nagyon várom már, hogy újra autóba ülhessek. A legutóbbi zandvoorti eredménytelenség miatti rossz érzések talán egy hétig nyomasztottak, utána jó volt teljes egészében átadni magam a családomnak, és nagyon keveset gondolni a versenyzésre. Aztán fokozatosan növekedett bennem a versenyláz, ahogyan közeledtünk Vila Real felé. Elkezdtem adatokat elemezni, és egyszer csak azon kaptam magam, hogy miközben Emmát az ölemben tartva altattam, akkor is a jó dzsókerkörös stratégián agyaltam… Már tűkön ülök, ki vagyok éhezve a vezetésre! Talán a túlfűtöttségem miatt a kelleténél optimistább is vagyok, de bizakodom az elérhető eredmények kapcsán. Mondom ezt annak ellenére, hogy jelentős változásokra nem számítok a BoP-ben, várhatóan továbbra is a Hyundai hasmagassága és súlya lesz a legnagyobb a mezőnyben. Ugyanakkor ha van pálya, amelyiken az ezekből adódó hátrány áthidalható lehet, akkor az Vila Real!

Nem a végsebesség lesz a döntő

Ha megnézzük a telemetria-adatokat, akkor kiderül, hogy a kanyarokban még a külső körülményekkel együtt is versenyképes volt a Hyundai, a nagy lemaradás a hosszú egyenesekben jött össze, amelyekben a végsebesség számít, abban pedig alapból sem a mi autónk volt a legjobb, és erre még alaposan ráerősített a BoP is. Vila Realban azonban csak egy hosszabb egyenes van, az is dombról lefelé, tehát ezen a pályán közel sem számít majd annyit a végsebesség. Nem gondolom, hogy önerőből újra a Hyundai lesz a legerősebb autó a mezőnyben, de arra számítok, hogy a zandvoorti lehetetlen helyzetünk után ezúttal mindössze néhány tizedes lemaradásban leszünk az élmezőnytől. Azt pedig nem titkolom, hogy

reményeim szerint ez a hátrány is eltüntethetővé válhat a pályatapasztalatomnak és az utcai pályák iránti lelkesedésemnek köszönhetően.

Cél a legtöbb hyundaios pont

A pálya karakterisztikája mellett az is sokat segít majd, hogy az objektív számítás alapján kiadott kompenzációs súlyok változnak. Ugyan a plusz 50 kilóval továbbra is sok ballasztot kap a Hyundai, de a Honda +60, az Audi +40, a Volkswagen pedig +30 kilós pluszsúlya azt jelenti, hogy Zandvoorthoz képest súlyban közelebb kerültek hozzánk a legnagyobb rivális márkák. Mindezek tudatában hiszek abban, hogy Vila Realban újra sok pontot tudok majd gyűjteni.

Azt egyelőre nem tudom, hogy a dobogós helyezések vagy a futamgyőzelem is elérhető-e, de szeretnék újra ezekért a célokért küzdeni, és remélem, hogy akár erre is lesz lehetőségem.

Konkrét célnak mindenesetre azt tűztem ki magam elé, hogy márkán belül mindenképpen szeretném én a legtöbb pontot bezsebelni.

Önbizalmat ad a 2017-es év

Portugália évek óta mindig az egyik legjobban várt versenyhelyszínem, mert nagyon kedvelem az országot és mindig fantasztikus hangulat fogadja a mezőnyt, plusz magát a pályát is szeretem. Tudom, hogy nézőként sokszor unalmasok az itteni versenyek, mert a szűk utcai pályán nagyon kevés lehetőség van az előzésre, de például a tavaly bevezetett dzsókerkör egy jó módszer az izgalmak fokozására. Mindenesetre a két időmérőnek Vila Realban továbbra is óriási jelentősége lesz, mert a rajtsorrend nagyban meghatározza a futamokra vonatkozó esélyeket. Nekem nagyon sok erőt és önbizalmat ad a 2017-es Vila Real-i teljesítményem, hiszen az időmérőn egy tökéletes körrel sikerült nyernem, majd a futamokon is jól osztottam be a technikát, és megszereztem a szezonbeli első futamgyőzelmemet, ami meghozta a pozitív fordulatot számomra.

Boldog lennék, ha a hétvége után felfedezhetnénk a hasonlóságot a tavalyi és az idei forgatókönyvben!