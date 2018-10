Erős hétvégére számítok a M1RA-val közösen

Bevallom, az elmúlt két kínai versenyhétvége után eléggé csalódott voltam , és most éppen egy olyan jó hírre volt szükségem, minthogy idén először autóba ülhetek a saját csapatomban, a M1RA-ban is.

Teljesen fel vagyok villanyozva, és nagyon pozitív érzésekkel várom a barcelonai kalandot a TCR Európa-kupa szezonzáróján,

amelyen természetesen szeretném a tapasztalatommal segíteni a csapatot és Nagy Danit a minél jobb bajnoki helyezés elérésében. Ez a hétvége most nem rólam szól majd, hanem a reményeim szerint róluk.

Fotó: Gaál Lacó / M1RA

Eredetileg a Hungaroringre terveztük

Nem titok, hogy Bári Dáviddal közösen dolgoztunk azon, hogy a tavalyi két M1RA-s vendégszereplésemhez hasonlóan erre idén is sor kerüljön, és ezt időben korábbra terveztük. Eredetileg a Hungaroringre akartuk időzíteni, hiszen tavaly nagyon jól sikerült a hazai pályás beugrásom: csapatvezetőként is hihetetlenül büszke voltam az akkor aratott dupla futamgyőzelmünkre, de az, hogy ennek elérésében a pályán segíthettem Tassi Attikát, külön öröm volt számomra. Idén sajnos a WTCR Vila Real-i tömegbalesetben megsérülő csuklóm keresztül húzta a számításainkat, nem tudtam volna vállalni a hazai szereplést, és őszintén szólva ezután kicsit le is tettem arról, hogy még ebben az évben vezethetem a M1RA egyik Hyundai i30 N TCR-jét. Mint mindig, a szándék megvolt mindannyiunkban, de az anyagi háttér előteremtése nagy kihívás elé állított minket. Hálásak vagyunk a csapat szponzorainak, hogy a segítségükkel lehetővé vált a szereplésem a barcelonai Európa-kupás szezonzárón.

Nekem nemcsak verseny, teszt is

Legutóbb tavaly szeptemberben Buriramban versenyeztem a M1RA színeiben, amikor futamgyőzelmet arattam a thaiföldi TCR-versenyen. Természetesen a versenyláz mindig fűt, és most is szeretnék jó eredményeket elérni, de nekem Barcelonában nem a személyes sikerességem lesz a legfontosabb. Nagy Dani jelenleg az ötödik helyen áll a bajnokságban, és bár a lemaradása 50 pont az éllovashoz képest, addig nem adjuk fel harcot, amíg még megvan a matematikai esélye a győzelemre, és ugyanez igaz a csapatok versenyében szintén az ötödik helyen álló M1RA-ra is. Ráadásul

a bajnoki dobogó mindkét esetben reálisan elérhető távolságban van, úgyhogy én elsősorban azon fogok dolgozni Barcelonában, hogy ezeket a céljainkat elérjük, és ha olyan helyzetben leszek a pályán, akkor minden erőmmel segítsem Danit.

Emellett valóban lesz egy személyes célja is a hétvégi szereplésemnek, de ez sem arról szól majd, hogy minél több trófeával a kezemben térjek haza: mivel a barcelonai kör hasonlít a szuzukaira, egyfajta tesztnek is használom ezt a lehetőséget, hogy minél jobban felkészüljek a WTCR következő, japán fordulójára.

Sokat fejlődött a M1RA idén

Ebben a szezonban eddig csak a Hungaroringen töltöttem személyesen is több időt a M1RA-val egy versenyhétvégén, és ott döbbentem rá igazán, hogy milyen sokat fejlődött a csapat az elmúlt egy évben. Elsősorban nem a pályán elért eredményekre gondolok, hanem a szervezeti és strukturális előrelépésekre, amelyek kifelé ugyan nem szembetűnőek, de meghatározó jelentőségűek. Ezért is mondom azt, hogy a bajnokság végeredményétől függetlenül elégedett vagyok a M1RA idei munkájával. Tavaly a szezonzáró előtt hiába voltunk kedvezőbb helyzetben a pilóták és a csapatok értékelésében, az egy másik bajnokság volt, és kapásból nagyon magasra tettük a lécet. Azt gondolom, hogy harcban lenni az év végi dobogóért egy nemzetközi szintű sorozatban mindig nagy fegyvertény, és én annak is örülök, hogy Dani, illetve a többi új csapattag milyen jól beilleszkedett a közösségbe, mennyire értékes tagjává vált a M1RA-nak. Idén tovább építkeztünk és erősödtünk.

A gumifogyasztás kulcskérdés lesz

Ugyanakkor mint említettem, nem adjuk fel a harcot, és nagyon erős hétvégét szeretnék zárni a csapattal. Arra számítok, hogy Barcelonában a Hyundai az esélyes márkák között lesz, így már az időmérőn és természetesen a futamokon is reálisnak tartom, hogy az élmezőnyben küzdjünk, és nagyon jó lenne M1RA-s futamgyőzelemmel búcsúztatni a szezont. Barcelonában még nem versenyeztem, de az elmúlt években két-három alkalommal teszteltem a pályán, amelyre szimulátoron is kiválóan fel lehet készülni, mert a legtöbb programban rendkívül pontos, lézerszkennelt virtuális változatot készítettek hozzá. A pálya különlegessége, hogy nagyon észnél kell lenni a gumifogyasztással, különösen a bal elsőn hamar elveszik a tapadás, ha az ember nem figyel oda rá. Amikor a teszteken időmérős szimulációkat csináltunk, akár egy körön belül is, a kör második felén már jelentkezett a tapadásvesztés. Barcelona tipikusan olyan pálya, amelyen a többet ésszel, mint erővel elv mentén sokat lehet nyerni.

Abban is bízom, hogy a M1RA-val töltött barcelonai versenyhétvége, amelyre a feleségem, Johanna és a nagyobbik kislányom, Mira is elkísér, hatalmas pozitív töltetet ad nekem a WTCR-szezon hajrájára. Mert ott sem adtam még fel a harcot!

A TCR Európa-kupa barcelonai menetrendje

október 19., péntek

11.55-12.25 Első szabadedzés

16.05-16.30 Második szabadedzés

október 20., szombat

11.45-12.20 Időmérő

17.30-18.00 Első futam (23 perc +1 kör)

október 21., vasárnap