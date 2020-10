Michelisz Norbert: Bajnokságokat akarok nyerni, és lesz még rá lehetőségem

Volt olyan pillanata is az elmúlt hétvégének a Hungaroringen, amikor azt éreztem, hogy bárhol máshol szívesebben lennék, hiába ezt az eseményt várom a legjobban minden évben. Nézők nélkül teljesen hangulattalan volt a pálya, ráadásul egy buta meghibásodás miatt az eredmények sem jöttek. Nem szépítem, szenvedtem a Hungaroringen, de az autósport megtanított arra, hogy egy-egy rossz hétvége, vagy év nem szabad, hogy megtörje az embert, mert akkor nemhogy bajnok nem lettem volna tavaly, de már régóta nem is versenyeznék.

Az időmérő után csak mérget és dühöt éreztem

A hungaroringi hétvége előtt is tudtam, hogy az eső, illetve az átmeneti körülmények nem kedveznek nekünk. Az már az elmúlt két évben is megfigyelhető volt, hogy a Hyundai alaptulajdonságai száraz pályán nagyon erősek, vizes aszfalton viszont kicsit gyengébbek. Ezért is bíztam abban, hogy az egész hétvégén napos idő lesz Mogyoródon, de ezt végül csak vasárnap kaptuk meg, szombaton pedig lehetetlen helyzetbe kerültem az időmérőn.

Ez viszont csak kis részben volt az eső hibája, nagyobb részben a motornál jelentkező meghibásodás okozta a bajt, ami miatt képtelen voltam normális tempót autózni. Miután véget ért az időmérő, amelyen tizenhatodik lettem, semmi mást nem éreztem, csak mérget és dühöt, mert különösen hazai pályán szerettem volna bizonyítani, de erre gyakorlatilag a legelejétől esélyem sem volt.

Végre jó volt az autó, erre újra megtörtént a baj

Vasárnapra sikerült megoldani a problémát. Amikor beültem az autóba, elindult az első futam, és azt éreztem, hogy mindenkinél gyorsabb vagyok körülöttem, azzal csak még rosszabb lett minden, mert nyilvánvalóvá vált, hogy lett volna lehetőségünk szép eredményeket elérni. Nem volt mit tenni, mentem előre, néhány kör után már ott voltam a top 10-ben, ráadásul elérhető távolságban láttam magam előtt a sorban az első három helyezettet. Akkor arra gondoltam, hogy ha továbbra is ilyen jól működik az autó, akkor még a top 5 sem elérhetetlen, de aztán éreztem, hogy veszítek az erőből, és ki kellett állnom a boxba.

Újra meghibásodás jelentkezett a motornál, de ez nem volt összefüggésben a szombati problémával, egy filléres alkatrész meghibásodása okozta a bajt, amit a szombati történések után még úgy is nehéz volt megemészteni, hogy az elmúlt tíz évben bőven volt alkalmam megtanulni ebben a világban, hogy a technika ördöge sosem alszik. Mindenesetre ezzel az első futam pozitívuma is elveszett, mert ugyan visszajöttem még a pályára, de az már csak a rendszerellenőrzést szolgálta.

Nem volt jelentősége, hogy Berthon előttem maradt

Ha volt olyan része az elmúlt hétvégének, amire jó visszagondolni, akkor az a második futam, amelyen a 15. helyről rajtolva végül ötödik lettem Berthon büntetése miatt. A rajt nem sikerült a legjobban, de utána a helyezkedésből jól jöttem ki, gyors volt az autó, és feljöttem egészen a hatodik helyig. Ott aztán Berthon ellen nehéz dolgom volt, mert a nagyobb végsebességgel rendelkező Audi folyton elnyúlt az egyenesekben.

A biztonsági autós szakasz sem jött jól nekem, mert utána a védekezésre kellett koncentrálnom, aminek következtében leszakadtam Berthontól, akit csak az utolsó körre értem újra utol, de arra már nem maradt időm, hogy megelőzzem. Mint utólag kiderült, a büntetése miatt ennek már nem volt jelentősége.

Urrutia megelőzésének ára sérült autó volt

A következő verseny hasonlóan kezdődött, a rajt után Tarquinivel párban törtünk előre pozícióról pozícióra, de aztán én beragadtam Urrutia mögött. Amikor először felértem mellé, háromszor nekem jött oldalról a célegyenesben, majd miután megelőztem, hátulról meglökött a kettes kanyarban, keresztbe csúsztam a pályán, így tudott visszakerülni elém.

Az ütközések után először megijedtem, hogy defektet kaptam, és nagy szerencsém volt, hogy nem, de ő nem úszta meg a dolgot, visszalassult, és akkor előztem meg másodszor. Ugyanakkor az én autóm sem maradt ép, megsérült az első futóművem, így már nem tudtam azt a tempót menni, mint előtte, ezért Muller megelőzésére sem maradt lehetőség.

Látok esélyt arra, hogy futamokat nyerjek még idén

Szebben szerettem volna zárni a hazai versenyt, és nagyon sajnálom, hogy így alakultak a dolgok, ugyanakkor nincs más út, mint előre tekinteni, különben az ember benne ragad a negatív spirálban, ami nem vezet sehova. Az idény hátralévő részében szeretnék többször dobogóra állni, futamokat nyerni, újra megérezni a siker ízét, amire látok is esélyt, mert vasárnap, száraz pályán kifejezetten jól működött az autó. Hosszabb távon pedig a célom továbbra is az, hogy újabb bajnoki címeket szerezzek, és biztos vagyok benne, hogy lesz még erre lehetőségem.