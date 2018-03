Michelisz: Elsőre letaglózó volt a Hyundai

Amikor 2017-ben először, még kívülről látta a TCR International Seriesben bemutatkozó Hyundaiokat Michelisz Norbert, csapatvezetőként figyelte az új márka szereplését Kínában, és letaglózták a dél-koreai kocsi eredményei, amikkel bőven a 10. helyen túlról is futamgyőzelmet tudtak szerezni az amúgy sem gyenge mezőnyben. Ezek után már decemberben elkezdte foglalkoztatni a Hyundai Micheliszt, később pedig a kínai eredmények, illetve későbbi csapattársa, Gabriele Tarquini tapasztalatai alapján is döntött az ő ajánlatuk mellett.

Erről a világbajnoki második helyezett magyar túraautós egy rendhagyó sajtóbeszélgetésen mesélt új 2018-as szponzora, az OMV egyik töltőállomásán – a magyar motorsportba kisebb kihagyás után visszatérő olajipari cég hosszú távra tervez egyelőre csak Michelisszel, de nem zárják ki, hogy később csapatát, a M1RA-t is támogatnák, de ez már nem csak a magyarországi részleg döntése lesz.

Balogh Tibor, az OMV Hungária ügyvezető igazgatója elmondta, számukra a minőség, a folyamatos fejlődés, a küzdeni tudás és a magas szintű motiváció jelenti a legfőbb értéket, és mivel Michelisz ezt mind képviseli, ezért választották őt.

Visszatérve a 2017 végén látott Hyundai-fölényre, ez a büntetősúlyrendszer – ami persze nem újdonság a túraautós sorozatokban – miatt vissza is üthet. A dolog ott válik érdekessé, hogy a WTCR-ben külön az adott márkákat, illetve a pilótákat is büntetik, így ha valaki nagyon jó, akkor borzasztóan vissza tudják őket fogni. Michelisz Norbert pedig a 2017 év végi eredmények, és a 2018-as saját tapasztalatok alapján attól tart, a Hyundai komolyabb büntetősúlyokra számíthat majd a szezonban.

Mivel a WTCR-kocsik inkább a TC1-es szabályrendszer előtti, vagy 2014 előtti WTCC-s kocsikhoz hasonlítanak abban, hogy sokkal közelebb járnak az utcai kocsikhoz, ezért az erőviszonyban is némi fordulatot vár Michelisz, aki szerint a 2000-es évek végén, 2010-es évek elején jól szereplő pilóták lehetnek elöl. Elsősorban az a négyszeres világbajnok Yvan Muller, aki saját csapatában történetesen ugyanolyan Hyundai-jal indul majd, mint Michelisz.

A magyar pilóta kitért arra is, hogy egyértelműen az elektromos, vagy legalábbis alternatív hajtásban látja a motorsport jövőjét, és ez éveken belül komoly riválist jelent majd a benzinüzemű sorozatoknak. Azt is elmondta, hogy decemberben az is felmerült benne, hogy esetleg abbahagyja a túraautózást, de végül mindig arra jutott, hogy folytatnia kell. Ha nem túraautózna, akkor viszont a raliban, vagy ralikrosszban tudná magát elképzelni, és mivel a Hyundai szerepel a rali-vb-n is, azt sem zárja ki, hogy esetleg ezen a vonalon történjen valami.

A túraautó-világbajnokság (WTCC) és a TCR International Series összeolvadásából létrejött túraautó-világkupa (WTCR) április 7-8-án indul Marokkóban, a mezőnyben 26 állandó pilótával.

A Peugeot is beszáll a WTCR-be

A 26 pilóta között lesz a francia Aurélien Comte, aki a DG Sport Compétition Peugeot 308 TCR-jét vezeti majd. Csapattársa egyelőre nem ismert. A DG Sport bejelentése tartalmaz egy meglepetést is: a csapatmenedzser nem más lesz, mint az eddig a WTCC-tanácsadóként dolgozó Eric Nève, aki korábban a Chevrolet igen csak eredményes szerepléséért felelt a WTCC-ben.