Egy futam, és mindenki utálni fogja egymást Micheliszéknél

Kipróbálná magát a raliban is, a dél-koreaiaknak pedig pont van ralikocsijuk. Erős szponzorral izmosodott a 2018-as szezonra.

Nagy Norbert csapattársát még nem jelentették be, a csapat SEAT Cuprákkal áll rajthoz.

„Túl nagy a barátság most a mezőnyben, de ez a marokkói versenyhétvége első estéjére elmúlik majd” – mondta Ribeiro, aki arra számít, hogy a szombati időmérő és futam után a mezőny fele nem beszél majd egymással. A sorozat francia főnöke kőkemény csatákat vár, ami nem csak a pontszámokban, hanem kemény test test elleni harcokban is megjelenik majd, sok lesz az ajtó az ajtó, illetve lökhárító a lökhárító elleni kontakt. Ezt egyébként a pilóták is nagyon várják már, mindenki úgy érzi, hogy a WTCR-kocsik jobban bírják majd a strapát, mint a 2017-ig használt WTCC-sek.

A keményebb harcot már a pilóták is alig várják, ahogy azt is, hogy végre egymásnak feszüljenek, az elmúlt 10-15 évben ugyanis nem volt annyira erős mezőny a legjobb túraautós bajnokságban, mint idén lesz. Négy korábbi világbajnok (Thed Björk, Rob Huff, Yvan Muller, Gabriele Tarquini), három privát WTCC-bajnok (Michelisz Norbert, Mehdi Bennani, Tom Coronel), öt további WTCC-futamgyőztes (Yann Ehrlacher, Esteban Guerrieri, Tiago Monteiro, Gianni Morbidelli és Pepe Oriola), három brit bajnok (Fabrizio Giovanardi, Gordon Shedden, James Thompson), rengeteg feltörekvő fiatal, vagy más sorozatban már komolyabb eredményeket elérő pilóta lesz a rajtrácson.

Ribeiro úgy számol, hogy minden adott hétvégén, a mezőny fele, akár kétharmada esélyes lesz legalább egy futamgyőzelemre, ami egyedülálló erőt képvisel a motorsport-sorozatok között. Részben ez is hozzájárult ahhoz, hogy hatalmas érdeklődést tapasztaltak a 2018-as szezon kapcsán. A Hungaroringen egyébként az előzetes jelek alapján nézőcsúcsot vár.

Nem magyar, nem is 2018-as szempontból, hanem a WTCC/WTCR eddigi legmagasabb nézőszáma jöhet össze.

Ezen persze hatalmasat dobhat az is, hogy összesen öt magyar pilóta lesz a magyar hétvégén a mezőnyben, Michelisz Norbert, illetve a Zengő Motorsport két pilótája, Nagy Norbert és Szabó Zsolt mellett mindkét szabadkártyát magyar versenyző kapta, akikről Ribeiro előzetesen csak annyit árult el, hogy már 2018-ban is helyük lett volna a WTCR-indulók között, illetve hogy két eltérő típusú kocsit vezetnek. A tippünk az, hogy a M1RA-pilóta Nagy Dániel, illetev a JAS-hoz tesztpilótaként odakerülő, Nagyhoz hasonlóan indén a TCR Európa-kupában induló Tassi Attila lesz ez a páros.

A szezonnyitó marokkói hétvégén egyébként nem lesz szabadkártyás induló, ez az egyetlen ilyen hétvége a 2018-as szezonban. Az ok egyszerű: a szervezők nem akartak kockáztatni a szűk városi pályán, mert a 25 fős mezőny önmagában is elég sok nagy lesz Marrákesben.

A 25-ös létszám viszont 2019-ben még nagyobb lehet, mert Ribeiro már most biztosra veszi, hogy az idei 7 márkához újabbak csatlakoznak, vagyis a Hyundai, Peugeot, SEAT, Honda, Alfa Romeo, Audi, Volkswagen mellé plusz autógyártók jelentkeztek. Ha ez így lesz, komoly logisztikai gond elé nézhetnek majd, mert a mostani helyszínek között van három pálya, ahol nincs több hely a boxutcában alapból a mostani 25-26 fős számnál, és akkor a pályák szélességéről nem is beszéltünk. Ha több kocsival számolnak, lehet, hogy új helyszíneket kell keresni, és a kocsik reptetése is gondot okozhat, nem véletlen ugyanis a 26-os limit, ennyi fér el kényelmesen egy repülőben, amivel Argentínába, majd onnan Ázsiába mennek, két repülő pedig óriási pluszköltségeket jelentene a már amúgy jelentős dráguláson felül.

Ribeiro beszélt a kettőről három futamra váltó versenyhétvégékről is. A program bővítése az ő ötlete volt, és bár a csapatok ellenezték ezt a költségek növekedése miatt, végül csak átvitte az elképzelést. A minta egyértelműen a brit túraautó-bajnokság (BTCC) volt, ahol ebben a háromfutamos rendszerben versenyeznek, de annyit módosított rajta, hogy kivette a BTCC-ben megszokott sorsolást, ami arról dönt, hogy a harmadik futamra a 6-10. helyek melyikénél fordítsák meg a rajtsorrendet. A plusz szombati futam pontszámát pedig a két vasárnapi futamé közé lőtte be, így lehet, hogy vasárnap 25 pontot kap a fordított rajtrácsos győztes, 30-at a főfutam győztese, 27-et pedig a szombati futam győztese.

8 Galéria: A WTCR 2018-as barcelonai tesztje Fotó: Paulo Maria / WTCR Media

Hajszálon múlt, hogy jöjjön Maldonado

Sokáig egyeztettet a korábbi F1-pilóta Pastor Maldonadóval arról, hogy beszálljon a WTCR-be, ez ugyanis Ribeiro szerint remek lehetőség lett volna egyrészt arra, hogy a venezuelai újra felépítse magát, illetve, hogy a sorozat még nagyobb figyelmet kapjon, ám végül Maldonado jobb ajánlatot kapott az endurance-világbajnokságból, és nem volt kérdés, hogy azt választja. Ennek ellenére Ribeiro még nem tett le arról, hogy indítsa a venezuelait valamelyik hétvégén, ha ez összejön, sokat jelenthet a sorozatnak, de ehhez komoly szervezés kellene.

Egy kvázi értelmetlen egynapos teszt

A plusz gyakorlás, próbálgatási lehetőség természetesen egy csapatnak sem jött rosszul, ám sem az eredményekből, sem a látott dolgokból nem szabad messzemenő következtetéseket levonni, ugyanis a csapatok csak saját maguk szempontjából végeztek hasznos munkát. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a csapatok legnagyobb bosszúságára még nem hozta nyilvánosságra az első versenyhétvégére érvényes büntetősúly-táblázatot (amibe kerülhet egyébként pluszsúly mellett turbóteljesítmény-csökkentés, vagy hasmagasság-emelés is büntetésként), ami erősorrendbe tenné a kocsikat, így mindenki az alapján tesztelt, amit gondolt.

(Az FIA ezekkel a paraméterekkel próbálja kiegyenlíteni az esélyeket, a hírek szerint ha kell, akkor egy hétvége közepén is belenyúlnak a rendszerbe ilyen-olyan módosításokkal, ha azt látják, hogy valamelyik modell túl erős vagy gyenge.)

Valószínűleg a Campos Racing két SEAT-jában John Filippi és Pepe Oriola teljesen üresen vert 1 másodpercet a mezőnyre, de inkább nem is kezdenénk találgatásokba, hogy ki mit csinált. Magyar oldalról annyit tudunk, hogy Michelisz Norberték a BRC Racingnél már az első hétvégére spóroltak, mert szinte minden már a versenyre volt berakva a kocsiban, ezért nem is voltak túl sokat a pályán, míg a Zengő Motorsport a kezdő szerelések és beállítások után még csak átmozgatta a vadonatúj SEAT Cuprákat, amiket a csütörtöki tesztnap előtt nem sokkal vehettek át.

Csak a rend kedvéért jegyezzük meg, hogy Michelisz a 16. időt autózta, Nagy Norbert a 18., Szabó Zsolt pedig a 23. lett a 24 mért időből, egyedül a teszttől betegség miatt távolmaradó Rob Huff nem futott kört.

A 2018-as WTCR-szezon április 7-8-án indul majd a marrákesi városi futammal.